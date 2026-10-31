Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya

Hêza Deryayî ya Îranê ragihand ku dema keştiyek petrolê di Tengava Hurmuzê re derbas dibû li mayînan qelibî û şewat derket.

Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
31 cotmeh, 2026   21:47
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêza Deryayî ya Artêşa Îranê ragihand ku dema keştiyek petrolê di herêma rojhilatê Tengava Hurmuzê re derbas dibû mayîn pê de teqiyan û şewatek derket.

Hêza Deryayî bi daxuyaniyekê diyar kir ku keştiya li gorî pîvanên hatine destnîşankirin, tevnegeriya û di herêma qedexekirî re derbas dibû mayîn pê de teqiyan û şewatek çêbû.

Hêza Deryayî bang li tevahî keştiyên bazirganî kir ku nekevin herêmên neewle yên li Tengava Hurmuzê û hişyarî li ser vemirandina pergalên keştiyan di dema derbasbûnê de da.

Di daxuyaniyê de hûrgiliyên têkildarî nasnameya keştiyê yan jî mezinahiya ziraran an jî birîndariyên di nava ferdên tîmê de nehatin bibîrxistin.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin

Gotara pêşin

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin

Nûçeyên Têkildar

Di êrişên Rûsyayê de 16 kes hatin kuştin

Di êrişên Rûsyayê de 16 kes hatin kuştin

29 cotmeh, 2026 - 17:05

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dolar hatiye xerckirin

Pentagon: Di şerê li dijî Îranê zêdetirî 47 milyar dola...

28 cotmeh, 2026 - 09:31

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

Îran: Di 24 saetan de mayîn bi 3 keştiyan ve teqiyane

29 cotmeh, 2026 - 19:19

Medyaya Erebî li ser tundrewiyê, encamên şer û rageşiyên herêmî nivîsî

Medyaya Erebî li ser tundrewiyê, encamên şer û rageşiyê...

27 cotmeh, 2026 - 08:58

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

Li ser dêreke li Urdunê êriş pêk hat hin kes hatin kuştin

23 cotmeh, 2026 - 15:42

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

Di rojnameyên erebî de hilbijartinên Îsraîlê

29 cotmeh, 2026 - 10:17