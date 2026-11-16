Di êrişên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 birîndar bûn

Hat ragihandin ku di êrişên Îsraîlê yên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 kes birîndar bûn.

Di êrişên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 birîndar bûn
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
16 mijdar, 2026   22:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên bijîşkî ragihandin ku Yûsif Mihemed Şaban (41) di encama gulebarandina mal û konên koçberên li bjarokê Cibalaya yê bakurê Xezayê de ya ji aliyê artêşa Îsraîlê ve hat kuştin.

Li gorî agahiyên ku çavkaniyan ji Nexweşxaneya Nasir dane, di êrişa droneke Îsraîlê ya li herêma Hemed a bakurê Xan Yûnisê ya li dijî komeke sivîlan de 3 kes birîndar bûn. Di êrişên li ser deverên din ê Xan Yûnisê de jî zarokek û jinek di nav de 4 kes birîndar bûn.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

 Li Laziqiyê mayînek teqiya: Kesek birîndar bû

Nûçeyên Têkildar

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

Li Tirkiyeyê helîkopterek ket: 4 kes mirin

12 mijdar, 2026 - 21:18

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, 20 kes birîndar bûn

Îsraîlê li Xezeyê êrişî nexweşxaneyê kir: 6 kes mirin, ...

12 mijdar, 2026 - 11:19

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re ne pêkan e

Trump: Bi pêşketina danûstandinan re şerê bi Îranê re n...

8 mijdar, 2026 - 22:47

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişîne nava krîza destûrî

Eisenkot hişyarî da Netanyahu ku dezgehên ewlehî nekişî...

11 mijdar, 2026 - 22:45

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin qadan

Xwendekar û mamoste li Fransayê dê careke din dakevin q...

10 mijdar, 2026 - 11:52

Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir

Rûsyayê bajarokek Ukraynayê kontrol kir

14 mijdar, 2026 - 17:20