Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li dora gundên Abdîn û Wadî El Reqad li gundewarê rojavayê Derayê bendên kontrolê danîn û dest bi lêgerîna rêwiyan kirin, her wiha li ser bajarokê Barîqa li gundewarê Quneytrayê bombeyên roniyê avêtin.

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn
ROJANE
31 cotmeh, 2026   09:35
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çavkaniyên herêmî ragihandin ku karwanek leşkerî ya Îsraîlê ku ji 6 wesayîtan pêk dihat, ji baregeha El Ciizîrê ya nêzîkî gundê Meariye ber bi gundê Abdîn li gundewarê rojavayê Derayê ve çû.

Hêza îsraîlê li herêmê bendên kontrolê danîn û dest bi lê rawestandina xelkê û lêgerîna wan kir.

Her wiha hêzên Îsraîlê şeva borî bombeyên roniyê li ser bajarokê Barîqa li gundewarê Quneytrayê avêtin.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

KNK a Rojava: Parastina destkeftiyên Kobanê erka hemû Kurdan e

Gotara pêşin

Rageşiya di navbera Îran û DYA`yê û hilbijartinên Îsraîl rojeva medyaya erebî ye

Nûçeyên Têkildar

Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê esasê parastina aştiya civakî ye

Şêniyên Çilaxayê: Derketina li hemberî gotara nefretê e...

30 cotmeh, 2026 - 06:51

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 21:57

Mamosteya Zanîngeha Rojava: Biryar wekî siyaseta Kembera Erebî ye

Mamosteya Zanîngeha Rojava: Biryar wekî siyaseta Kember...

29 cotmeh, 2026 - 02:35

Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar dikin

Mela Hemze Yunis: Em êrişan û yên li pişt wan şermezar ...

29 cotmeh, 2026 - 08:00

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

Leşkerên Tirk li ser sînor îşkence li 3 jinan kirin

30 cotmeh, 2026 - 21:03

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55