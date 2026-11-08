ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-11-2026
ROJEV
8 mijdar, 2026   02:00
+

Li Sûriyeyê diyardeya bêkariyê zêde dibe, aboriya Sûriyeyê nêzî ji sedî 55 lawaz bûye, hilberîn kêm e û derfeta kar nîn e. Vê yekê di serî de bandorê li ciwanan kiriye. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Şêniyên Hesekê û gundewarên wê diyar kir ku rewşa jiyanî zehmet dibe û daxwaz kir ku buhayên sotemeniyê û kel û pelên sereke bên kêmkirin. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Hilbijartinên Amerîka û Îsraîlê guhertinên di hevsenigyên hêzên siyasî de destnîşan kirin. Der barê hilbijartinên Îsraîlê de hate diyarkirin ku partiyên erebî hewl didin giraniya xwe ya di parlamentoyê de bi kar bînin da ku  ji bo pêkîna wekheviyê û çêkirina bandorê di siyasetên hikumeta bê de  zextê çêbikin.

Bi nêzîkbûna dema Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn, Komîna Fîlman a Rojava û Tevgera Çand û Hunerê, bi tevkariya Tevgera Ciwanan xebata paqijkirinê li bajarê Qamişloyê didin destpêkirin. Xebata paqijkirinê bi dayîna daxuyaniyê li pêşiya Navenda Çand û Hunerê ya Mihemed Şêxo dest pê dike, saet 10.00. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Şêniyên Girkê Legê û Dêrikê endamê Hêzên Ewlekariya Hundirîn şehîd Ezedîn Cemîd Şabî li Pakrewangeha Şehîd Xebat oxir dikin, saet 11.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN)

Etîket:

Gotara berê

Eisenkot ji bo avakirina hikumeta Îsraîlê hat erkdarkirin

Gotara pêşin

Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

27 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENA NÛÇEYAN A 11-10-2026

ROJEVA NAVENA NÛÇEYAN A 11-10-2026

11 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

30 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-26-10-2026

26 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-10-2026

21 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 04-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 04-10-2026

4 cotmeh, 2026 - 02:00