Desteya Serokatiyê ya Parlamenta Herêma Kurdistanê hate hilbijartin

Li gel boykota YNK'ê û hin partiyên din Vala Ferîd bû Seroka Parlamenta Herêma Kurdistanê, amî Nûrî Alîkarê Seroka Parlamentê û Mûna Qehweçî jî bû Sekretera Parlamentê.

Desteya Serokatiyê ya Parlamenta Herêma Kurdistanê hate hilbijartin
KURDISTAN
4 mijdar, 2026   13:49
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ji ber ku beriya niha li ser dabeşkirina wezîran ti lihevhatinek çênebûbû, parlamenterên YNK’ê, Nifşê Nû, Komela Dadgerî û çend aliyên din rûniştina îro baykot kirin.

Ev civîn piştî bangewaziya doh a beşek ji parlamenteran pêk hat ku di daxuyaniyeke çapemeniyê de daxwaz ji hemû aliyan kiribûn ku ji bo diyarkirina desteya serokatiyê îro amade bin.

Di rûniştina îro de ku bi 53 parlamenteran destpê kir. Di encama hilbijartinê de Vala Ferîd bû seroka Parlamentoya Herêma Kurdistanê û Muna Qehweçî jî bû Sekretera Parlamenta Herêma Kurdistanê.

Her wiha di heman rûniştinê de Ramî Nûrî jî weke Cîgirê Serokê Parlamentê hat hilbijartin. Bivê yekê re Desteya Serokatiya Parlamenta Herêma Kurdistanê hate avakirin.

Etîket:

Gotara berê

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Gotara pêşin

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Nûçeyên Têkildar

KCK: Di sala 29’an a komployê de em têkoşînê bilind bikin

KCK: Di sala 29’an a komployê de em têkoşînê bilind bikin

9 cotmeh, 2026 - 10:14

YRK: Hevrêyê me Çekdar li Pêncîwênê şehîd bû

YRK: Hevrêyê me Çekdar li Pêncîwênê şehîd bû

6 cotmeh, 2026 - 14:07

Danezana Konferansa Brukselê: Wê komîteyek were avakirin

Danezana Konferansa Brukselê: Wê komîteyek were avakirin

3 cotmeh, 2026 - 20:01

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

5 mijdar, 2026 - 22:51

Bi 2 dronan êrişî Koye hat kirin

Bi 2 dronan êrişî Koye hat kirin

12 cotmeh, 2026 - 13:33

‘Li beramberî birîna milyonan dar, Tirkiyeyê 30 hezar şitil dane Herêmê’

‘Li beramberî birîna milyonan dar, Tirkiyeyê 30 hezar ş...

16 cotmeh, 2026 - 14:09