Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’ê tê kirin

Artêşa Iraqê û Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) ji bo birêvebirina ewlehiya Şengalê amadekariyên hevpar dikin; ev gav wekî destpêka entegrasyonê tê dîtin û tê payîn ku di nava çend rojên pêş de daxuyaniyeke fermî û hevpar li ser dosyaya Şengalê bê ragihandin.

Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’ê tê kirin
KURDISTAN
25 cotmeh, 2026   08:34
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hevdîtinên di navbera Şengal û hikumeta nevendî ya Iraqê de yek ji rojevên herî germ ên sereke ye û raya giştî li bendê ye ku ew hevdîtin veguherin peymaneke çareseriyê ya ji bo rewşa Şengalê. Di nav hefteya borî de hem ji fermandariya YBŞ-YJŞ’ê hem ji rayedarên hikumeta Iraqê derbarê rêkeftineke muxtemel de daxuyaniyên cuda hatin dayîn.

AMADEKARİYA DAXUYANİYEKE FERMİ TÊ KİRİN

Li gorî agahiyên dawî ajansa Rojnewsê Artêşa Iraqê û Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) amadekariyên hevpar birêve dibin. Ev gav û liv û tevgera navborî wekî amadekariyekê ye ji bo daxuyaniyeke girîng a fermî ye ku tê payîn di nav çend rojên pêş de derbarê rewşa Şengalê de bê ragihandin.

GAVA YEKEM A ENTEGRASYONA DEMOKRATÎK

Ev hevkariya nû û gava hevpar di navbera artêşa fermî ya Iraqê û hêzên parastinê yên Şengalê de, ji aliyê çavdêr û pisporên herêmê ve wekî gava yekem a entegrasyona demokratîk tê binavkirin. Ev pêvajo armanc dike ku civaka Êzidî û gelê Şengalê di nav aramiyê de pêşeroja xwe diyar bikin, çareseriyên hevpar di navbera hêzên parastina Şengalê û artêşa Iraqê de bên pêşxistin da ku rê li ber pêşiya vegera koçberan û ji nû ve avakirina navçeyê veke.

GEŞEDANEKE GİRÎNG Jİ BO TEVAHİYA HERÊMÊ

Tê payîn ku çarçoveyeke nû û zelal ji bo dabeşkirina erka ewlehiyê, parastina sînoran û entegrekerina hêzên herêmî di nav pergala ewlehiya fermî ya Iraqê de diyar bike. Ev geşedan ji bo xelkê Şengalê û aramiya tevahiya herêmê gaveke girîng û stratejîk tê hesibandin.

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-10-2026

Gotara pêşin

Îranê careke din bi dronan êrişî hêzên rojhilat kir

Nûçeyên Têkildar

Rojnameger Argeş Şengalî: Entegrasyona leşkerî tenê têrê nake

Rojnameger Argeş Şengalî: Entegrasyona leşkerî tenê têr...

19 cotmeh, 2026 - 07:50

Konferansa li Brukselê didome: Divê statuya Kurdan a navneteweyî bê xurtkirin

Konferansa li Brukselê didome: Divê statuya Kurdan a na...

3 cotmeh, 2026 - 16:23

Îran di navbera Başûr û Rojhilat dîwar lê dike

Îran di navbera Başûr û Rojhilat dîwar lê dike

21 cotmeh, 2026 - 14:03

Di 29-30’ê Îlonê de konferansa Pirsgirêka Kurd li Londonê tê lidarxistin

Di 29-30’ê Îlonê de konferansa Pirsgirêka Kurd li Londo...

25 îlon, 2026 - 10:36

Karasû: Dema azadiya Rêbertî pêk hat, hingî wê komplo bi temamî pûç bibe

Karasû: Dema azadiya Rêbertî pêk hat, hingî wê komplo b...

6 cotmeh, 2026 - 08:21

Danezana Konferansa Brukselê: Wê komîteyek were avakirin

Danezana Konferansa Brukselê: Wê komîteyek were avakirin

3 cotmeh, 2026 - 20:01