Ji KNK'ê banga ji bo eşkerekirina cihê gorên Seyîd Riza û hevrêyên wî

KNK'ê xwest ku cihê gorên Seyîd Riza û 6 hevrêyên wî bêne eşkerekirin û rastiyên dîrokî yên Dersimê bêne eşkerekirin. KNK'ê destnîşan kir ku Seyîd Riza sembola nasname û berxwedanê ye.

Ji KNK'ê banga ji bo eşkerekirina cihê gorên Seyîd Riza û hevrêyên wî
KURDISTAN
15 mijdar, 2026   09:44
NAVENDA NÛÇEYAN 
+

Konseya Rêveber a Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) bi wesîleya salvegera darvekirina Seyîd Riza û 6 hevrêyên wî daxuyaniyek da. Daxuyanî bi vî rengî ye:

"15'ê Mijdara 1937'an de Seyid Riza û 6 hevrêyên wî hate darvekirin, lê bîranîna wan qet nayê jibîrkirin.

Di 15'ê Mijdara 1937'an de, Seyid Riza, bi biryara desthilatdariya wê demê, li Xarpêtê hate darvekirin. Ev bûyer di dîroka gelê Kurd û bi taybetî ya gelê Dersimê de bû rojeke tarî û di bîra gelê Kurd û Elewiyên Dêrsimê de weke birînek kûr ma.

Seyid Riza di dîroka gelê Kurd li Dêrsimê de bûye sembola berxwedanê, rûmetê û parastina nasnameya gel. Darvekirina wî û hevrêyên wî ne tenê jiyana kesayetîyeke bi dawî anî, lê di çarçoveya bûyerên trajîk ên Dêrsimê yên 1937-1938'an de, bû beşek ji êş û felaketa ku bi ser gelê Dêrsimê de hat.

Îro, di salvegera darvekirina wî de, em bi rêz û hurmet navê Seyid Riz û hemû mexdûrên Dêrsimê bi bîr tînin.

Em dixwazin ku rastiya dîrokî bê zanîn û cîhê gora Seyid Riza û hevrêyên wî bê eşkerekirin, deng û daxwazin gelê me bête bihîstin. Bila rastî were zanîn, bila dîrok neyê jibîrkirin û bila êşeke wiha li ser tu gelî neyê dubarekirin.

Baweriya me ew e ku di ve serdema nû, pêvajoya asitî û civaka demokratîk de gelê bi nasnameya xwe, parastina ziman, Çand, bawerî û dîroka xwe dikare be bijî.

Seyid Riza, navê te di dîrokê de hatîye nivîsandin.Em jibo bîranînê, jibo dademendîyê û jibo rûmeta mirovahîyê dengê xwe bilind dikin û li mîrasê we bixwedî derdikevin.

Bila bîranîna Seyid Riza her tim zindî  bimîne, bi rêzdarî û hurmet Seyid Riza, rêhavlên wî û hemû cangorîyên qetlîama Dêrsimê bi bîr tînin."

Etîket:

Gotara berê

Li Fransayê banga grev û xwepêşandaneke nû hatin kirin

Gotara pêşin

HPG’ê 8 şehîdên ji Urmiyeyê bi rêzdarî bi bîr anî

Nûçeyên Têkildar

Karayilan: Eger têkildarî Rêber Apo biryareke nû neyê dayin wê pêvajo nemeşe

Karayilan: Eger têkildarî Rêber Apo biryareke nû neyê d...

13 cotmeh, 2026 - 08:36

‘Nakokiyên di navbera partiyan de destkeftiyên Kurdan dixin ber xetereyê’

‘Nakokiyên di navbera partiyan de destkeftiyên Kurdan d...

11 mijdar, 2026 - 06:05

Karasû: Divê gavên hiqûqî û qanûnî bên avêtin

Karasû: Divê gavên hiqûqî û qanûnî bên avêtin

3 mijdar, 2026 - 11:41

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

5 çiyagerên ji aliyê Îranê ve hatin binçavkirin windane

20 cotmeh, 2026 - 12:32

Rejîma Îranê zarokek binçav kir

Rejîma Îranê zarokek binçav kir

19 cotmeh, 2026 - 18:16

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

Bafil Talebanî: Em ji hikûmetê xwe vedikişîn

5 mijdar, 2026 - 22:51