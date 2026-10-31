Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin

Ji bo bicihanîna mafê hêviyê yê Rêber Apo, di tevahiya salê de xebatên navneteweyî hatin meşandin û di van xebatan de 845 îmze hatin komkirin. Îmzevanan bang li Konseya Ewropayê kir ku gavek şênber bavêjin.

Ji 50 welatan ji bo mafê hêviyê îmze hatin komkirin
KURDISTAN
31 cotmeh, 2026   12:37
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di çarçoveya pêngava “Ji Abdullah Ocalan re Azadî, ji Pirsgirêka Kurd re Çareseriya Siyasî” de, li welatên cuda xebatên name û kampanyayên îmzeyan hatin meşandin. Bi vê yekê bang li Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê hate kirin ku biryara sala 2014’an a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) derbarê Rêber Apo daye, bi cih bîne.

Li gorî agahiyên organîzatorên kampanyayê di çarçoveya xebatên ku tevahiya salê hatine meşandin de, ji 50 welatan bi giştî 845 îmze hatin komkirin. Hat diyarkirin ku 109 Xelatgirên Nobelê, 132 nûnerên hilbijartî, 127 rêxistinên civaka sivîl û zêdeyî 20 sendîkayan destek daye van xebatan.

XELATGİRÊN NOBELÊ PİŞTÎ DAN

Di çarçoveya xebatên navneteweyî de ji xeynî Xelatgirên Nobelê, parlamenter, nûnerên partiyên siyasî, akademîsyen, hiqûqnas, sendîkavan û parêzvanên mafên mirovan jî bi daxwaza bicihanîna mafê hêviyê hatin ba hev.

Di nameyên hatine amadekirin de hate xwestin ku Tirkiye biryarên DMME’yê bi cih bîne, têkildarî rewşa hiqûqî ya Rêber Apo gav bavêje û di Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de bi roleke girîng rabe.

Di xebatên îmzeyan de hate destnîşankirin ku bicihanîna mafê hêviyê tenê meseleyeke hiqûqî ya şexsî nîne, ji bo çareseriya demokratîk a pirsgirêka Kurd û pêşxistina aştiya mayînde jî girîng e

Piştî xebatên ku di tevahiya salê de hatine meşandin, bal li ser civîna meha Kanûnê ya Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê ye.

Di vê çarçoveyê de herî dawî, ji 29 welatan bi desteka 620 îmzevanan nameyeke cuda hate amadekirin û ji Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê re hate şandin. Di nameyê de hate xwestin ku ji bo mafê hêviyê yê Rêber Apo Tirkiye divê berpirsyariyên xwe bi cih bîne û Konseya Ewropayê jî divê biryarên şênber bide.

Organîzatorên kampanyayê beriya civîna meha Kanûnê, armanc dike ku bi nûnerên daîmî yên welatên Konseya Ewropayê re hevdîtinan bikin.

Organîzatorên kampanyayê dixwazin ku mafê hêviyê were mîsogerkirin û Rêber Apo bikare di şert û mercên azad de tevlî pêvajoya aştiyê bibe.

Tê payîn ku Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê di civîna xwe ya 1-3’yê Kanûna 2026’an de biryarên DMME’yê yên têkildarî mafê hêviyê car din binirxîne.

Etîket:

Gotara berê

Bi rêya şanoyê xwedî li çîrokan derdikevin

Nûçeyên Têkildar

‘Divê di zûtirîn dem de konferanseke neteweyî were lidarxistin‘

‘Divê di zûtirîn dem de konferanseke neteweyî were lida...

3 cotmeh, 2026 - 19:46

Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’ê tê kirin

Amadekariyên daxuyaniya hevpar a artêşa Iraq û YBŞ-YJŞ’...

25 cotmeh, 2026 - 08:34

Rêber Abdullah Ocalan: Siberoja Rojhilata Navîn di avakirina civaka demokratîk de ye

Rêber Abdullah Ocalan: Siberoja Rojhilata Navîn di avak...

17 cotmeh, 2026 - 12:42

Li Mexmûrê ji bo piştgiriya xwendekarên Rojava helwestek hat nîşandan

Li Mexmûrê ji bo piştgiriya xwendekarên Rojava helweste...

5 cotmeh, 2026 - 13:12

Îran di navbera Başûr û Rojhilat dîwar lê dike

Îran di navbera Başûr û Rojhilat dîwar lê dike

21 cotmeh, 2026 - 14:03

‘Li beramberî birîna milyonan dar, Tirkiyeyê 30 hezar şitil dane Herêmê’

‘Li beramberî birîna milyonan dar, Tirkiyeyê 30 hezar ş...

16 cotmeh, 2026 - 14:09