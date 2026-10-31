Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

Di encama lehiyan de li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da ku ji wan 5 zarok in. Her wiha zirar gihîşte pir û rêyên sereke.

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da
ROJANE
31 cotmeh, 2026   11:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Di 72 saetên borî de li Sûriyeyê baraneke gur bariya, ji ber vê yekê li hin herêman av kom bû û lehî rabûn. Li gorî bîlançoyên Tîmên Parastina Sivîl a Sûriyeyê ya Wezareta Rewşên Awarte û Rêveberiya Karesetan, qurbanî û zirarên mezin çêbûn.

Di 72 saetên borî de li parêzehên Heleb, Reqa, Dêrazorê, Hesekê, Hema, Hums, Laziqiyê, Tertûs û Derayê tîmên parastina sivîl destwerdana 600 rûdanan kiriye.

Di encama lehiyan de 7 kesan jiyana xwe ji dest da ku ji wan 5 zarok in, li aliyeke din mêrek di encama qezayeke trafîkê û mêrekî dîtir bi avê de çû û jiyana xwe ji dest da.

REWŞA RÊYÊN SEREKE YÊN SÛRIYEYÊ

Li parêzgehên Reqa, Dêrazor û rojhilatê Humsê, ji ber zirarên barîna zêde ya baranê bandor li tevgera çûn û hatinê bû, hinek rê jî qut bûne.

Şeva borî (30 Cotmeh) rêya Dêrazor-Şamê hat vekirin, rêya Dêrazor û Reqayê jî ji bo seyareyên biçûk hat vekirin, lê hîn li hin cihan di rêyan de bandora baranê heye.

Rêya navneteweyî ya di navbera Reqa û Helebê de li pêşberî seyareyên biçûk hatiye vekirin, piştî hilweşîna pira El Selemanî ya rojavayê Tebqayê heta niha nayê zanîn ka kamyon dikarin tev bigerin an na.

REWŞA PIRAN

Ji ber baranê 7 pir, pirên biçûk û rêyên axî ji xizmetê derketin, rêyên biçûk jî zirar dîtin.

Li aliyeke din ji ber haceta zêde ya bi awayekî bilez hinek rê wekî rêya Reqa-Medan, rêya Xan El Zehra hatin vekirin.

(sb)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Îranê gefa bersivdayîna êrişan xwar û li 4 keştiyên neftê xist

Gotara pêşin

Bi rêya şanoyê xwedî li çîrokan derdikevin

Nûçeyên Têkildar

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

Barana zêde zerar da kampên penaberan ên Serêkaniyê

29 cotmeh, 2026 - 08:54

Li Hesekê barana xurt û brûsk

Li Hesekê barana xurt û brûsk

28 cotmeh, 2026 - 23:21

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

29 cotmeh, 2026 - 19:11

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

Li gundewarê Tartûsê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin

30 cotmeh, 2026 - 09:09

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana Erebî bû

Şandeyek ji PYD’ê tev li Konferansa Hevpeymaniya Cîhana...

29 cotmeh, 2026 - 20:31

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35