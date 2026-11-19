Jinçm çalakvanên: Divê mafên jinan ên qanûnî û civakî bên parastin ‘Em hewl didin bi sînemayê çîrokên berxwedanê bigihînin cîhanê‘ ‘Diyardeya zimanê nefretê divê bi qanûnî were çareserkirin’ ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 19-11-2026 Li Dêrazorê 6 kes hatin kuştin Di serdegirtina li Ceremanayê de 3 kes hatin kuştin Îsraîlê 2 serkirdeyên Tûgayên El Qesam kuştin Wezîrekî nû yê aboriyê û Şêwirmendê Serokkomariyê yê aboriyê hatin tayînkirin Hêzeke Îsraîlê derbasî gundekî Quneytrayê bû Li Til Temirê cotkarek di encama teqîna mayînekê de birîndar bû 185 xwendekarên Zanîngeha Kobanê derçûn Li Ceremanayê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin û 3 birîndar bûn Gerînendeyê Perwerdeyê bi mamosteyên Til Temirê re civiya Bi boneya 25`ê Mijdarê li Dirbêsiyê û Amûdê çalakî hatin lidarxistin