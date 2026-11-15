Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn di roja sêyemîn de bi lidarxistina atolye, semîner, nîşandana belgefîlm û fîlman didome.

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome
Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome
Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome
Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome
Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî di roja 3’emîn de didome
ÇAND Û HUNER
15 mijdar, 2026   14:40
QAMIŞLO
+

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn ku ji aliyê Komîna Fîlm a Rojava pêk tê, di roja sêyemîn de didome. Mîhrîcan bi dirûşma “Çîrokên Hevpar, Sînemaya Azad” li Hola Navenda Çand û Hunerê ya Mihemed Şêxo ya bajarê Qamişloyê pêk tê.

Îro atolyeya li ser bikaranîna ronahiyê ya di sînemayê de ji aliyê derhênerê dîmen û ronahiyê Jafar Amin Al Betar hat lidarxistin. Atolye li Hunergeha Welat pêk hat û dê heta 17’ê mehê bidome.

Her wiha belgeselçêker Guevara Namer li ser pêvajoya çêkirina belgeselê û ezmûnên xebatê yên di qada navneteweyî de semînerek da. Semîner li navenda Sîne Jinê pêk hat û dê rûniştina duyemîn jî sibe bidome.

Li Navenda Mihemed Şêxo jî du fîlmên ji beşa Rojava, yên bi navên “Rêwiyên ser Riya Agir” û “Keziyên Berxwedanê”  hatin nîşandan.

Demjimêr 15.00’an jî dê derhênera fîlma “Berbû” Sêvînaz Evdikê, li TEV-ÇAND’ê behsa Festîvala Fîlman a Jinan a Nûjîyan bike. Di heman saetê de li Navenda Mihemed Şêxo belgesela “Kî me ez?” dê were nîşandan.

Di navbera demjimêr 18.00 û 19.10’an de jî belgefîlmên “04.17 Adiyaman” û “Pêlên Kurdan” dê dê li Navenda Çand û Hunerê ya Mihemed Şêxo bê nîşandan.

(bî)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li Gola Meydankê girtina masiyan zêde bûye

Gotara pêşin

Koşka Dadweriyê li Qamişlo ji nû ve hat vekirin

Nûçeyên Têkildar

Li Iraqê cihekî şûnwarî hat dîtin

Li Iraqê cihekî şûnwarî hat dîtin

18 cotmeh, 2026 - 18:50

Filma ‘Jin Jiyan Azadî’ çîroka gerîlayên jin li çiyayên Kurdistanê vedibêje hêjayî Xelatê hate dîtin

Filma ‘Jin Jiyan Azadî’ çîroka gerîlayên jin li çiyayên...

16 îlon, 2026 - 23:33

Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin

Ji bo bîranîna şêwekar Omer Hemdî pêşangehek hat vekirin

12 mijdar, 2026 - 20:48

Yekitiya Rewşenbîrên Cizîrê hevserokên berê xelat kirin

Yekitiya Rewşenbîrên Cizîrê hevserokên berê xelat kirin

22 tebax, 2026 - 21:13

Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin

Li Hesekê mîhrîcaneke çandî û hunerî hat lidarxistin

12 mijdar, 2026 - 16:04

Mîhrîcana ku diyarî pakrewanan hat kirin dest pê kir

Mîhrîcana ku diyarî pakrewanan hat kirin dest pê kir

5 îlon, 2026 - 11:12