Un oficial muerto y dos heridos en una emboscada armada en la campiña de Tartus

Un miembro de las Fuerzas de Seguridad Interna murió y otros dos resultaron heridos en una emboscada armada dirigida a una patrulla en la carretera entre Baniyas y Tartus, en la costa de Siria

Un oficial muerto y dos heridos en una emboscada armada en la campiña de Tartus
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30 DICIEMBRE, 2026   11:15
NEWSDESK
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Hombres armados atacaron una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Interna en la región costera, lo que resultó en una muerte y dos heridos.

En una declaración publicada a última hora de la noche del viernes al viernes por la mañana, la Autoridad General de Puertos y Aduanas dijo que una de sus patrullas de la policía aduanera había sido atacada en lo que describió como una emboscada armada traicionera. Acusó a "rostros del antiguo régimen" de llevar a cabo el ataque, que mató a un miembro de la patrulla e hirió a otros dos.

Mazen Alloush, director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de la autoridad, dijo a los medios locales que la patrulla fue atacada mientras realizaba sus funciones, confirmando que un miembro murió y otros dos sufrieron heridas.

No se disponía de información detallada sobre las identidades de los atacantes o las circunstancias del incidente. No se habían anunciado arrestos para el viernes por la mañana.

El ataque se produce en medio de continuos incidentes de seguridad dirigidos al personal de seguridad y militar en varias partes de Siria.

ANHA


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