La ONU alerta de que cuatro países necesitan ayuda invernal urgente

Cerca de nueve millones de personas en Siria, Líbano, Afganistán y Ucrania necesitan ayuda humanitaria ante la llegada del invierno, en un contexto marcado por la escasez de combustible y el aumento de los precios de los alimentos y la energía.

La ONU alerta de que cuatro países necesitan ayuda invernal urgente
VIDA Y SOCIEDAD
30 DICIEMBRE, 2026   17:12
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó hoy de que millones de personas en estos cuatro países, afectados por conflictos y crisis humanitarias, necesitan más apoyo para hacer frente al duro invierno. Asimismo, advirtió sobre los crecientes riesgos que amenazan la vida de las personas desplazadas y de los grupos más vulnerables.

ACNUR explicó que está intentando recaudar al menos 50 millones de dólares para proporcionar ayuda durante el invierno.

Dominique Hyde, directora de Relaciones Exteriores de ACNUR, advirtió sobre la escasez de recursos y el aumento de los costes. Señaló que millones de personas corren el riesgo de tener que afrontar condiciones meteorológicas extremas sin protección básica, una situación que requiere una intervención humanitaria urgente.

En Siria, ACNUR señaló que el regreso de millones de refugiados tras la caída del régimen baazista no ha puesto fin a su sufrimiento. Muchos de los que han regresado siguen sin disponer de alojamiento, ropa adecuada ni calefacción, debido a la insuficiente financiación para cubrir sus necesidades básicas.

ANHA

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