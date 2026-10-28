La falta de apoyo y el aumento de los costos obligan a los agricultores de Jazira a reducir el cultivo

El aumento de los precios de semillas, fertilizantes y combustible, junto con los mayores costos de arado y los retrasos en el pago de los agricultores por sus cultivos de trigo, han obligado a los agricultores de la región de Jazira a reducir las tierras de cultivo irrigadas y cambiar hacia la agricultura alimentada por la lluvia. Están creciendo los llamamientos para un apoyo urgente para el sector agrícola y el suministro oportuno de los suministros necesarios para la nueva temporada de crecimiento

La falta de apoyo y el aumento de los costos obligan a los agricultores de Jazira a reducir el cultivo
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La falta de apoyo y el aumento de los costos obligan a los agricultores de Jazira a reducir el cultivo
VIDA Y SOCIEDAD
28 DICIEMBRE, 2026   11:01
AL-HASAKAH
ABDUL GHANI AL-HAMAN
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Los agricultores de la región de Jazira se enfrentan a dificultades para prepararse para la nueva temporada agrícola en medio del aumento de los precios de las semillas, los fertilizantes y el combustible, el aumento de los costos de arado y los retrasos en el pago de las cuotas pendientes por la cosecha de trigo de la temporada pasada. Estos desafíos los están empujando a reducir las tierras de cultivo de regadío y a recurrir a la agricultura alimentada por la lluvia, que es menos costosa.

El agricultor Nabil Yukhna dice que el aumento de los costos de producción y la ausencia de apoyo agrícola estaban obstaculizando los preparativos para la nueva temporada. Agrega que la falta de recepción de pagos por sus cultivos de trigo había exacerbado aún más las dificultades financieras de los agricultores y había debilitado su capacidad para comprar suministros agrícolas.

Reducción en las tierras de cultivo de regadío

Yukhna explica que los agricultores habían comenzado a arar y preparar su tierra para el cultivo de trigo y cebada, pero el aumento de los gastos les había obligado a reducir las áreas de regadío y cambiar a la agricultura alimentada por la lluvia.

Señala que había asignado aproximadamente 500 dunams a la agricultura de riego la temporada pasada, mientras que planea cultivar solo entre 150 y 200 dunams esta temporada debido al aumento de los costos y las dificultades para asegurar el efectivo necesario.

Subraya que la continua ausencia de apoyo y los retrasos en los pagos estaban obligando a los agricultores a reducir el cultivo. Advierte que estas condiciones conducirían a una reducción de las áreas cultivadas, afectando negativamente a la producción agrícola en toda la región.

Aumento de los precios de semillas y fertilizantes

Yukhna explica que el precio de una tonelada de semillas de trigo de alta calidad vendidas por los comerciantes había aumentado de aproximadamente 320 a 350 dólares la temporada pasada a alrededor de 600 dólares esta temporada. Mientras tanto, otras variedades de menor calidad se vendían por entre 400 y 450 dólares por tonelada.

Añade que el precio de una tonelada de fertilizante había aumentado de aproximadamente 350 dólares a 500 dólares, lo que supone una carga adicional para los agricultores, particularmente porque los cultivos requieren fertilización en diferentes etapas de crecimiento.

Señala que el aumento de los precios y la falta de apoyo estaban limitando la capacidad de los agricultores para asegurar las cantidades requeridas de suministros en el momento adecuado.

Duplicación de los costos de arado y combustible

En cuanto al combustible, Yukhna dice que el precio del diésel en las estaciones de servicio era de aproximadamente 175 libras sirias nuevas por litro. Los gastos de combustible se sumaban al costo de operar maquinaria agrícola y preparar tierras de cultivo.

Explica que el costo de arar un dunam había aumentado de aproximadamente $7-$10 la temporada pasada a alrededor de $20 esta temporada, y podría exceder esa cantidad dependiendo del tipo de arado y los servicios requeridos.

Señala que estos gastos impusieron una carga particularmente pesada a los agricultores que no poseían tractores y se vieron obligados a alquilar maquinaria para preparar su tierra.

Pide apoyo agrícola oportuno

Yukhna pide que se liquidaran los pagos pendientes a los agricultores y que las semillas, los fertilizantes y el combustible estén disponibles a precios asequibles y a tiempo, lo que permite a los agricultores continuar cultivando sus tierras y preservar las áreas cultivadas.

Hace hincapié en que proporcionar apoyo después de que hubieran pasado los plazos para la preparación de la tierra y las compras de semillas no obtendría los beneficios previstos.

Advierte que los continuos aumentos de precios, la ausencia de apoyo y los retrasos en los pagos financieros podrían conducir a una disminución de la producción agrícola durante la próxima temporada y afectar negativamente a los medios de vida de las familias dependientes de la agricultura.

Yukhna concluye haciendo hincapié en que la agricultura en la región de Jazira requería atención genuina y apoyo tangible. Llama a medidas urgentes para aliviar la carga de los agricultores y garantizar que los suministros de producción esenciales estuvieran disponibles cuando fuera necesario.

ANHA


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