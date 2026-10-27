Dolor de desplazamiento y esperanza de regresar a Serekaniye

Desde una tienda que los albergó durante años en Newroz Camp hasta otra tienda que montarán en su tierra en sus aldeas en Serekaniye, dos mujeres desplazadas regresan a casa con el dolor de siete años de desplazamiento y esperanzas de un nuevo comienzo, a pesar de los desafíos que se avecinan

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27 DICIEMBRE, 2026   09:59
HASAKAH 
HENAR IBRAHIM, BOTAN HUSSEIN
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Para Fatima Mohammed y Amina al-Jassem, regresar a casa no fue simplemente un viaje que terminó al llegar a sus aldeas. En cambio, significaba pasar de una tienda de desplazamiento a otra, dejando atrás años de espera lejos de casa solo para enfrentar la realidad de los pueblos que carecen de las necesidades más básicas de la vida.

Mientras cargan sus pertenencias restantes en vehículos de transporte, sus ojos se dirigen hacia la tierra que se vieron obligados a abandonar, llevando con ellos las esperanzas tan esperadas y una tienda de campaña que cuenta la historia del desplazamiento, con todas sus dificultades y privaciones.

Desde que comenzó el desplazamiento de los residentes de Serekaniye, Fatima Mohammed ha vivido en Newroz Camp, lejos de su pueblo de al-Sawda. Después de años de vida en el campamento, ha decidido regresar a su pueblo, a pesar de saber que regresar a casa no terminará con su sufrimiento. En cambio, tendrá que empezar de nuevo en un área que carece de muchas necesidades básicas.

Fátima Mohammed dice que lo primero que hará al llegar a su pueblo de al-Sawda, cerca de Serekaniye, es montar su tienda de campaña, al igual que lo hizo a lo largo de los años de desplazamiento. Miles de personas desplazadas que se trasladaron entre campamentos en busca de refugio en condiciones difíciles han hecho lo mismo.

Recordando su viaje de desplazamiento, Fátima describe las tiendas de campaña que se convirtieron en refugios para los desplazados de Serekaniye, diciendo: "Cuando regresemos al pueblo, montaremos nuestra tienda de campaña, tal como lo hicimos en los tres campamentos para desplazados de Serekaniye: Washokani Camp, Serekaniye Camp y Newroz Camp".

Aunque su pueblo todavía carece de muchas necesidades básicas y servicios esenciales, Fátima cree que regresar a su tierra es mejor que seguir viviendo en campos de desplazamiento. Sin embargo, ella no oculta la escala de los desafíos que la esperan a ella y a su familia, en particular asegurar el agua y el pan, dos necesidades básicas de las que es difícil prescindir en la vida diaria.

Fátima entiende que volver a casa no restaurará su antigua vida de la noche a la mañana y que tendrá que adaptarse a una nueva realidad. Sin embargo, dadas las limitadas opciones disponibles para ella, ve que regresar a su pueblo es el paso que puede dar hoy, a pesar de los desafíos.

"No tenemos dónde quedarnos. Montaremos nuestra tienda de campaña y viviremos en ella con mis hijos"

Cerca de la historia de Fátima, Amina al-Jassem lleva otra historia de dificultades. Pasó siete años viviendo en una tienda de campaña en Newroz Camp antes de que llegara el momento de regresar a su pueblo de Umm Hajar, cerca de Serekaniye.

Para Amina, la tienda era más que un refugio temporal. Fue el lugar donde pasó años en desplazamiento, compartiendo los detalles de la vida diaria con sus hijos mientras esperaba el día en que pudiera regresar a su pueblo. Ahora, mientras se prepara para irse, no tiene más remedio que recoger sus pertenencias y cargar su tienda de campaña en un vehículo de transporte, llevándola con ella en el viaje a casa, tal como la acompañó a lo largo de los años de desplazamiento.

En simples palabras, Amina resume la dura realidad experimentada por muchas familias en los campamentos, diciendo: "No, por Dios, no tenemos dónde quedarnos. Vamos a montar nuestra tienda de campaña y vivir en ella con mis hijos".

Después de siete años de desplazamiento, Amina regresa a su pueblo sin un hogar listo para vivir, lo que la obliga a empezar de nuevo en la misma tienda que la albergaba en el campamento. Atrapada entre la alegría de regresar y la amargura de las condiciones que la esperan, sabe que llegar a su pueblo es solo el comienzo de otra lucha para asegurar una vida decente para ella y sus hijos.

Amina dice que la falta de electricidad, pan y otras necesidades básicas hará que los próximos días sean difíciles. Sin embargo, preferiría enfrentarse a estas dificultades en su pueblo que permanecer en un lugar al que no siente que pertenece o no considera hogar.

Aunque Amina al-Jassem expresa su felicidad al regresar a su pueblo y a su hogar, sigue preocupada por las duras condiciones de vida causadas por la escasez de suministros esenciales, particularmente con la llegada del invierno. Por lo tanto, hace un llamamiento a las autoridades pertinentes para que apoyen a los retornados y les proporcionen asistencia que les permita reconstruir sus vidas, hacer frente a condiciones de vida difíciles y adaptarse a su nueva realidad.

Regresando a su tierra, pero las dificultades permanecen

Las historias de Fátima Mohammed y Amina al-Jassem comparten muchas similitudes: años lejos de casa, tiendas de campaña que se convirtieron en refugios temporales, niños que crecieron lejos de sus aldeas y esperanza que duró a pesar de la larga espera. Hoy, las dos mujeres regresan a sus aldeas, llevando solo las pertenencias que lograron reunir y las tiendas de campaña que las protegieron durante todo su desplazamiento.

Para ambas mujeres, la importancia de regresar va más allá de simplemente cambiar de ubicación. También significa recuperar su sentido de pertenencia a la tierra y vivir en las aldeas que se vieron obligados a abandonar. Sin embargo, regresar solo no es suficiente para superar las consecuencias de años de desplazamiento, ya que la escasez de agua, pan, electricidad y otras necesidades básicas hace que la estabilidad dependa de asegurar los requisitos mínimos para la vida diaria.

Por lo tanto, el viaje de desplazamiento no termina para Fátima y Amina cuando abandonan el campamento de Newroz. En cambio, cada uno comienza un nuevo viaje definido por regresar a casa y buscar agua, pan y refugio. Su esperanza es que las tiendas de campaña que llevaron del campamento se conviertan en refugios temporales en su propia tierra, en lugar de símbolos de otro capítulo de sufrimiento.

ANHA


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