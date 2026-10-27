Dolor de desplazamiento y esperanza de regresar a Serekaniye

Una persona resulta herida en Hama Reabren el paso fronterizo de Nasib-Jaber entre Siria y Jordania Continúan la represión y las detenciones de ciudadanos en Irán El PYD condena el ataque contra los desplazados de Girê Spî Estudiantes, jóvenes y habitantes de Zirgan reclaman el reconocimiento constitucional de la lengua kurda Se pospone el regreso de más de 800 familias desplazadas de Serê Kaniyê Jordania forma un comité conjunto después de los ataques en el sur de Siria Los ataques reiterados en Serêkaniyê y Girê Spî vulneran los compromisos del Gobierno Las mujeres condenan los ataques contra los kurdos y sus símbolos; advierten contra socavar la paz social Asesinan a un miembro de la Administración de Seguridad de Instalaciones Vitales en Deir ez-Zor TEV-DEM pide responsabilidad por los ataques a los desplazados a Girê Spî Disminución de las expectativas para la vuelta de sirios de Turquía en 2026 Acciones israelíes en Siria: desde incursiones hasta bases militares y control territorial Vontraversia entre jordanos y sirios por los ataques en el sur de Siria