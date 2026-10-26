Llamamientos para unificar los esfuerzos políticos, proteger el idioma kurdo y garantizar la educación en kurdo

Dos políticos en Derbasiyah piden la protección del idioma kurdo y la garantía del derecho a la educación en kurdo. Destacan la necesidad de unificar las posiciones de los partidos políticos y coordinar sus esfuerzos con los intelectuales para salvaguardar los derechos lingüísticos y culturales del pueblo kurdo, y trabajar para reconocer el kurdo como idioma oficial en la Constitución siria

Llamamientos para unificar los esfuerzos políticos, proteger el idioma kurdo y garantizar la educación en kurdo
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26 DICIEMBRE, 2026   10:08
AL-HASAKAH 
MIRAV ISSO
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Como parte de las demandas en curso para proteger el idioma kurdo, garantizar el derecho a la educación en kurdo y asegurar el reconocimiento constitucional del idioma, Delber Shamo, copresidenta del Partido de la Unión Democrática en la ciudad de Derbasiyah, pide la unificación de los esfuerzos de los partidos políticos kurdos para proteger el idioma y la cultura kurdas y garantizar el derecho a la educación en la lengua materna.

Dice que la fase actual requiere crear conciencia y participar en acciones conjuntas para contrarrestar los intentos de borrar la identidad kurda, enfatizando que hablar y aprender en la lengua materna es un derecho natural que no debe ser violado.

Señala que los ataques dirigidos a Rojava buscaron debilitar la fuerza kurda y romper la voluntad del pueblo kurdo, y agrega que apuntar a su cultura e idioma es una extensión de los intentos de borrar su identidad.

Afirma su rechazo a cualquier violación de los derechos de cualquier componente de la sociedad siria y enfatiza la necesidad de garantizar el derecho de todos a hablar, aprender y enseñar en sus lenguas maternas, sin disminuir los derechos del pueblo kurdo o su idioma.

Llama a una campaña política conjunta

Delber Shamo pide el lanzamiento de una campaña política que involucre a todos los partidos, basada en un terreno común, entre los cuales están la protección del idioma kurdo y la garantía del derecho a la educación en kurdo.

Explica que la existencia de múltiples partidos políticos no les impide unificar sus posiciones sobre cuestiones compartidas, y que la sensibilidad de la fase actual requiere dejar de lado las diferencias y coordinar los esfuerzos.

También hace hincapié en la importancia de continuar con los eventos y actividades que exigen la educación de la lengua materna en las escuelas y de crear conciencia pública para contrarrestar la llamada "guerra especial" dirigida a la identidad y el idioma kurdos.

Convocatoria de reconocimiento constitucional

Por su parte, el miembro del partido Ahmed Suleiman afirma que el idioma kurdo es una parte esencial de la identidad y la existencia del pueblo kurdo, que ha luchado durante años para protegerlo y garantizar el derecho a hablar y recibir educación en él. También hace hincapié en la necesidad de reconocer el kurdo como idioma oficial en la Constitución siria.

Dice que el kurdo se ha enseñado libremente en áreas de Rojava durante aproximadamente 15 años, y que esta experiencia abarca a miles de estudiantes y profesores. Añade que preservar este logro ha sido el resultado de esfuerzos sostenidos para establecer la educación en la lengua materna.

Añade que los intelectuales y los partidos políticos seguirían pidiendo el reconocimiento del kurdo como segundo idioma oficial en la Constitución siria. Hace hincapié en que "el idioma kurdo es una línea roja".

Suleiman expresa su rechazo a privar a los niños del derecho a aprender en su lengua materna, particularmente después de años de educación en el idioma kurdo y el establecimiento de instituciones educativas y universidades que utilizan el kurdo como idioma de instrucción.

También señala que el pueblo kurdo había conservado su idioma a pesar de las políticas de prohibición y marginación a las que fueron sometidos bajo el antiguo régimen sirio.

Con respecto al Decreto No. 13, emitido por el jefe del gobierno de transición, que se refería al kurdo como idioma nacional, Suleiman considera que este paso no cumplía con todas las demandas.

Enfatiza la necesidad de garantizar el reconocimiento constitucional del kurdo como idioma oficial, establecer el derecho a la educación en el kurdo y garantizar su uso en varios campos.

ANHA


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