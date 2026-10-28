El bloque de Netanyahu cae a 53 escaños en las elecciones de Israel

En Israel ya se ha escrutado el 85,6 % de los votos. El bloque encabezado por Benjamin Netanyahu ha obtenido 53 escaños, mientras que el bloque liderado por Gadi Eisenkot ha conseguido 48. Los partidos árabes han sumado un total de 19 escaños y podrían desempeñar un papel decisivo en la formación del próximo Gobierno.

El bloque de Netanyahu cae a 53 escaños en las elecciones de Israel
INTERNACIONAL-medio este
28 DICIEMBRE, 2026   23:45
Newsdesk
+

Tras las elecciones generales celebradas en Israel, el recuento de votos continúa y se intensifican las negociaciones y los cálculos para formar Gobierno. Según los resultados provisionales, con el 85,6 % de los votos escrutados, el bloque encabezado por Benjamin Netanyahu ha obtenido 53 escaños, mientras que el bloque liderado por Gadi Eisenkot ha conseguido 48.

Los partidos árabes han obtenido un total de 19 escaños. La Lista Conjunta Árabe ha conseguido 12 escaños, mientras que Ra’am ha obtenido 7.

El partido Likud ha descendido hasta los 26 escaños, mientras que Yashar! Se ha mantenido en 21.

Los resultados todavía no son definitivos.

ANHA

Etiquetas de publicación:

Artículo anterior

Muere un combatiente francés en un enfrentamiento en Idlib

próximo artículo

Los residentes de Derik condenan los ataques a los desplazados de Grî Spî

Noticias relacionadas

Atacan con misiles a tres buques en el estrecho de Ormuz

Atacan con misiles a tres buques en el estrecho de Ormuz

30 September, 2026 - 21:42

Israel informa de la muerte de otro comandante de Hamás

Israel informa de la muerte de otro comandante de Hamás

29 September, 2026 - 20:31

Continúan la represión y las detenciones de ciudadanos en Irán

Continúan la represión y las detenciones de ciudadanos ...

27 DICIEMBRE, 2026 - 19:26

Dos mujeres mueren en ataques contra Gaza

Dos mujeres mueren en ataques contra Gaza

28 September, 2026 - 22:36

Elecciones en Rusia: el partido de Putin obtiene 355 escaños

Elecciones en Rusia: el partido de Putin obtiene 355 es...

25 September, 2026 - 20:26

Las fuerzas israelíes avanzan en el sur del Líbano

Las fuerzas israelíes avanzan en el sur del Líbano

26 September, 2026 - 15:27