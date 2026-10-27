Las mujeres condenan los ataques contra los kurdos y sus símbolos; advierten contra socavar la paz social

Las mujeres de la ciudad de Hasakah han condenado enérgicamente los recientes actos de vandalismo y los ataques dirigidos a los residentes desplazados de Girê Spî, describiéndolos como intentos deliberados y sistemáticos de socavar la paz social y sembrar la discordia entre las comunidades de la región

Las mujeres condenan los ataques contra los kurdos y sus símbolos; advierten contra socavar la paz social
MUJERES
27 DICIEMBRE, 2026   12:50
HASAKAH
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Las mujeres en Hasakah denuncian enérgicamente actos de vandalismo dirigidos a fotografías de combatientes mártires y símbolos kurdos en la región, así como ataques a familias que regresan a sus hogares en Girê Spî. Describen estos actos como un intento sistemático de socavar la paz social, romper la voluntad de las mujeres y alimentar la discordia entre los diferentes componentes de la sociedad.

Un intento de provocar y suprimir a las mujeres

En este contexto, Jumana Ahmad, residenta de Hasakah, dice que el vandalismo representaba un intento deliberado de obstruir la paz social y el proceso de integración comunitaria en la región.

Señala que apuntar a las fotografías de combatientes mártires y atacar a los residentes desplazados de Girê Spî son claros intentos de provocar y suprimir a las mujeres en todos los frentes, con el objetivo de devolverlas a las condiciones que prevalecían antes de la revolución.

Jumana pide que la razón y la sabiduría prevalezca para cortar la discordia de raíz y evitar que se propague entre los pueblos de la región.

Ataques impulsados por el miedo

Por su parte, Hadiya Mohammed, residenta de Hasakah, rechaza firmemente cualquier profanación de fotografías de luchadoras mártires, citando su significado sagrado y su estimado lugar en la sociedad.

Dice que estos ataques se derivaron principalmente del miedo a la fuerza de las mujeres kurdas, que han demostrado sus capacidades sobre el terreno y en la batalla. Ella enfatiza que los intentos de romper su voluntad se convertirían en cambio en una fuente adicional de fuerza, impulsándolos hacia adelante.

Actos desprovistos de humanidad

Mientras tanto, la residenta de Hasakah, Sultana Saeed, hablando en nombre de las mujeres de la ciudad, condena los ataques contra símbolos kurdos, describiendo tales actos como desprovistos de valores humanos.

Añade que la seguridad y la estabilidad que disfruta la región hoy en día son el resultado de los sacrificios realizados por los mártires. Ella enfatiza que las mujeres están siendo atacadas porque quienes están detrás de los actos de vandalismo temen su papel activo en el logro de la justicia, la igualdad y la humanidad.

ANHA


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