Hoy anuncia el proceso de integración de las Unidades de Resistencia de Shengal y las Unidades de Resistencia de Mujeres dentro de los servicios de seguridad iraquíes

Las Unidades de Resistencia de Shengal y las Unidades de Resistencia de Mujeres se dirigen a anunciar su integración en los servicios de seguridad iraquíes, como parte de nuevos acuerdos para regular la situación de seguridad en la región y determinar el futuro de las fuerzas

Hoy anuncia el proceso de integración de las Unidades de Resistencia de Shengal y las Unidades de Resistencia de Mujeres dentro de los servicios de seguridad iraquíes
KURDISTAN
26 DICIEMBRE, 2026   10:29
NEWSDESK
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Las Unidades de Resistencia de Shengal y las Unidades de Resistencia de Mujeres en Shengal anunciarán hoy su integración en los servicios de seguridad iraquíes, en una declaración conjunta anunciada desde el área de Julmira de Jabal Shinkal, en el marco de las conversaciones en curso entre los representantes de Shingal y el gobierno iraquí sobre el futuro de la situación de seguridad en la región.

Según la información reportada por Roj News, la ceremonia de anuncio se llevará a cabo en presencia de representantes de la dirección de las dos unidades y el ejército iraquí, después de completar los preparativos necesarios, siempre que la declaración conjunta se emita en las próximas horas.

El próximo anuncio se produce en el marco de los esfuerzos para regular la situación de seguridad en Shengal y determinar los mecanismos para integrar a las fuerzas locales que defienden el área en las instituciones de seguridad del gobierno federal, en paralelo con las demandas relacionadas con la garantía de los derechos del componente yazidi y el reconocimiento de su papel en la defensa del área.

Las conversaciones comenzaron entre las unidades de resistencia Shengal y el gobierno iraquí a principios de 2026, con el objetivo de llegar a una fórmula para integrar las fuerzas de protección Shengal en el sistema de seguridad iraquí, pero las negociaciones fueron testigos de una relación relativa como resultado de las circunstancias en la región durante ese período. Los movimientos políticos se reanudaron con una visita de una delegación de Shengal a Bagdad, donde las dos partes discutieron el futuro de los acuerdos de seguridad en la región. El 16 de septiembre, la oficina de medios de comunicación del primer ministro iraquí Ali al-Zaidi emitió una declaración sobre la visita de la delegación y las conversaciones con funcionarios iraquíes.

ANHA

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