Jordan arresta a tres sospechosos en el ataque contra la iglesia de Karak

Las autoridades jordanas han arrestado a tres sospechosos en relación con un ataque mortal contra una iglesia en Karak después de un enfrentamiento armado. Las investigaciones continúan para determinar sus motivos y afiliaciones

Jordan arresta a tres sospechosos en el ataque contra la iglesia de Karak
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26 DICIEMBRE, 2026   11:38
NEWSDESK
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La televisión estatal de Jordan informa hoy que las fuerzas de seguridad habían arrestado a tres personas sospechosas de estar involucradas en el ataque del viernes contra una iglesia en Karak, que dejó nueve personas muertas.

El ataque ocurrió cuando hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia ortodoxa el viernes en el pueblo de Hamoud en la gobernación de Karak, a unos 120 kilómetros al suroeste de la capital, Ammán. Otros cuarenta resultaron heridos.  Los testigos dijeron que los disparos duraron varios minutos.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania asegura que las fuerzas de seguridad encontraron a los tres sospechosos escondidos en una casa abandonada en Karak el lunes temprano.

En una declaración llevada por los medios estatales, la dirección confirma que los sospechosos se negaron a rendirse y abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad, que devolvieron el fuego y arrestaron a los tres después de ser heridos.

Ningún personal de seguridad resultó herido. También se encontraron varias armas de fuego y municiones en posesión de los sospechosos después de su arresto, según la dirección.

La dirección confirma: "El terrorismo no tiene lugar entre nosotros. Este grupo, que se ha alejado de la religión, las costumbres y la moralidad, ha cumplido con su destino justo a manos de las fuerzas de seguridad",

La Dirección de Seguridad Pública no identifica las afiliaciones de los sospechosos ni dice si pertenecían a algún grupo armado.

Las autoridades jordanas describen a los atacantes como "extremistas". Ningún grupo ha reclamado la responsabilidad del ataque hasta ahora.

El ministro del Interior, Mazen al-Faraya, dice hoy: "Estamos revisando todas las circunstancias que llevan a los jóvenes hacia el extremismo, y haremos responsables a todos los que hayan demostrado haber estado involucrados. Vamos a convertir esta tragedia en medidas que protejan la vida de los ciudadanos".

ANHA

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