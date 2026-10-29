Planes para rehabilitar las instalaciones de granos en Siria

Los agricultores de Al-Qusayr y su campo circundante están pidiendo que el silo de la zona se incluya en los planes de rehabilitación para aliviar la carga del transporte de trigo al centro de recolección de Shinshar y hacer uso de instalaciones que puedan ser reparadas, ya que el Establecimiento General Sirio para Granos se prepara para la temporada 2027 y anuncia proyectos para aumentar la capacidad de almacenamiento

Planes para rehabilitar las instalaciones de granos en Siria
VIDA Y SOCIEDAD
29 DICIEMBRE, 2026   10:42
NEWSDESK
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Mientras el Establecimiento General de Granos Sirio se prepara para recibir la cosecha de trigo de 2027 y anuncia planes para construir nuevos silos de grano de metal y rehabilitar los sitios de almacenamiento existentes, con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar las operaciones de recepción de cultivos en todas las gobernaciones, los agricultores están pidiendo que el silo de Al-Qusayr se incluya en el plan de rehabilitación.

Los corresponsales de ANHA documentaron las demandas de los agricultores en Al-Qusayr y su campo circundante, junto con información técnica sobre el estado del silo y el potencial para su rehabilitación. Los hallazgos indican que algunas instalaciones podrían repararse y utilizarse en operaciones de recepción de trigo, mientras que otras secciones han sido destruidas y requieren un extenso trabajo de mantenimiento a un costo considerable.

Los costos de transporte impulsan los llamamientos de los agricultores a la rehabilitación

El cierre del silo de Al-Qusayr ha impuesto una carga adicional para los agricultores, que se ven obligados a transportar sus cultivos al centro de recolección de Shinshar para su entrega. Esto aumenta los costos de transporte y el tiempo necesario para completar las operaciones de marketing, además de las cargas asociadas con el traslado de cultivos de las áreas de producción a los centros de recolección.

La rehabilitación del silo se considera cada vez más como una necesidad urgente de hacer uso de las instalaciones existentes y acercar los puntos de recolección de trigo a las tierras agrícolas. Esto aliviaría las cargas logísticas de los agricultores y ayudaría a facilitar la comercialización de sus productos durante la próxima temporada.

Esta demanda no se limita a la temporada actual. Los agricultores de la zona de Al-Qusayr habían planteado previamente la cuestión de la rehabilitación de los silos de granos durante una visita del director de Agricultura de Homs, Nazih Al-Rifai, el 30 de abril de 2025. Durante la visita, revisó las condiciones de producción agrícola en la zona y escuchó las demandas de técnicos y agricultores en el Centro de Extensión Agrícola Al-Hawz. Sus solicitudes incluyeron la rehabilitación de los silos y la seguridad de fertilizantes y combustible.

Estas renovadas demandas ponen de relieve la importancia de abordar la condición de las instalaciones agrícolas y de servicio involucradas en la comercialización de cultivos. La continua dependencia del centro Shinshar impone cargas adicionales a los agricultores en un momento en que el cultivo de trigo implica un aumento de los costos de arado, semillas, fertilizantes, combustible, cosecha y transporte.

Instalaciones que se pueden reparar y secciones que han sido destruidas

La información técnica sobre el silo de Al-Qusayr indica que algunas instalaciones podrían rehabilitarse y utilizarse para la recepción de trigo, mientras que otras estructuras han sido destruidas y requieren un mantenimiento extenso a un costo considerable.

La sección occidental del centro contiene un gran patio para recibir y desinfectar el trigo a granel, así como salas designadas para almacenar suministros operativos, una sala de muestreo y una báscula para pesar los cultivos. Estas instalaciones requieren mantenimiento y rehabilitación, en particular la pesa y sus salas de servicio adyacentes.

El antiguo edificio administrativo fue destruido por bombardeos, mientras que en 2018 se construyó un nuevo edificio administrativo en la sección este. Según los datos técnicos disponibles, el nuevo edificio está completamente listo para su uso.

La sección oriental también contiene un silo de grano que comprende 12 celdas de almacenamiento, cada una con una capacidad de 100 toneladas, lo que le da una capacidad total diseñada de 1.200 tonos. Sin embargo, estas celdas han sido destruidas y requieren reparaciones integrales y costosas porque la instalación está construida utilizando una combinación de hormigón y metal.

Una evaluación preliminar del trabajo de mantenimiento indica que la rehabilitación de la pesa por sí sola costaría aproximadamente 30.000 dólares, según la inspección in situ documentada en el informe técnico. Poner el centro de nuevo en funcionamiento también requeriría el mantenimiento de las salas de almacenamiento e instalaciones auxiliares, así como el suministro de suministros operativos esenciales.

Otros requisitos incluyen asegurar personal técnico y administrativo para recibir cultivos y operar el centro. Esta responsabilidad recae en el Establecimiento General de Granos de Siria, con la posibilidad de reclutar personal del área cubierta por el contrato, como se propone en el plan técnico presentado.

Estos hallazgos hacen posible considerar la reapertura del centro para la recepción de trigo una vez que se hayan completado los trabajos de mantenimiento necesarios y se hayan proporcionado el equipo y el personal necesarios, sin esperar a que se rehabiliten las celdas de almacenamiento destruidas, ya que su restauración requeriría un trabajo separado a un costo más alto.

Homs produce trigo y depende de cuatro centros de recolección

La rehabilitación del silo de Al-Qusayr es particularmente importante dada la importancia agrícola de la Gobernación de Homs. Aproximadamente 27.000 hectáreas fueron plantadas con trigo en toda la gobernación durante la temporada de 2026, según declaraciones del director de Agricultura de Homs, Khaled Tawileh, mientras que el área de Talkalakh representó alrededor de 5.000 hectáreas del área total cultivada.

Las operaciones de comercialización de trigo en la gobernación dependen de cuatro centros de recolección: Homs, Talkalakh, Shinshar y Al-Mushrifah. Sus capacidades de almacenamiento reportadas varían según los datos oficiales y el período cubierto por las cifras.

En abril de 2025, la sucursal de Homs del Establecimiento General Sirio para los Granos anunció que cuatro centros habían sido preparados para recibir la cosecha. Afirmó que la capacidad de almacenamiento de los silos de Homs era de 100.000 toneladas, Talkalakh 80.000 toneladas, Shinshar 100.000 toneladas y Al-Mushrifah 10.000 toneladas.

Estas cifras indican que la gobernación tiene una infraestructura de recolección de trigo establecida. Sin embargo, el continuo cierre del silo de Al-Qusayr deja a los agricultores de la zona dependientes del centro de Shinshar en lugar de beneficiarse de una instalación más cercana a sus áreas de producción.

Durante la temporada 2025, los silos de Homs recibieron aproximadamente 21.822 toneladas de trigo a principios de julio de ese año. Según los datos de la sucursal de Homs del Establecimiento General Sirio de Granos, las cantidades comprendían 8.792 toneladas en Talkalakh, 6.878 toneladas en Homs y 6.152 toneladas en Shinshar.

Estas cifras ilustran el papel desempeñado por los centros de recolección en toda la gobernación y la importancia de distribuirlos geográficamente de manera que reduzcan las cargas de comercialización para los agricultores, particularmente en áreas que producen grandes cantidades de trigo.

La destrucción limita la capacidad de almacenamiento de granos de Siria

Las demandas de los agricultores en Al-Qusayr son parte de los desafíos más amplios a los que se enfrenta el sector de almacenamiento de granos de Siria. Numerosas instalaciones sufrieron daños durante los años de guerra, mientras que otras fueron fuera de servicio debido al deterioro y la negligencia prolongada del mantenimiento.

En una reciente declaración a los medios de comunicación el 24 de octubre de este año, el director general del Establecimiento General Sirio para los Granos, Mohammed Tareq Al-Sayyadi, reveló que el establecimiento posee 39 grandes silos de granos, de los cuales 25 están operativos y 14 están fuera de servicio. También posee 97 pequeños silos metálicos, de los cuales 38 están operativos y 59 están fuera de servicio.

Al-Sayyadi explicó que las razones de estos cierres varían, incluida la destrucción total o parcial de las instalaciones durante los años de guerra, el deterioro del equipo y la ausencia de mantenimiento durante muchos años.

Señaló que el establecimiento está trabajando para proporcionar una capacidad de almacenamiento adicional de hasta 700.000 toneladas mediante la construcción de nuevos silos pequeños y la rehabilitación de sitios de almacenamiento existentes. Agregó que el trabajo continúa en diez sitios para completar la rehabilitación, la mayoría de ellos ubicados en las gobernaciones de Raqqa, Hasakah, Deir ez-Zor y Alepo.

Los datos publicados no especifican el número de silos grandes y pequeños destruidos solo en la gobernación de Homs. Sin embargo, ilustran la escala del déficit nacional de almacenamiento y la necesidad de combinar la construcción de nuevas instalaciones con la rehabilitación de estructuras existentes que puedan repararse.

Estas medidas siguen a una temporada en la que el establecimiento recibió aproximadamente 2,7 millones de toneladas de trigo, mientras que la capacidad total de almacenamiento no superó los 1,2 millones de toneladas. Esto obligó a las autoridades pertinentes a almacenar más de un millón de tonos al aire libre, incurriendo en costos adicionales y exponiendo el grano a los riesgos asociados con las condiciones climáticas, el almacenamiento y la desinfección.

A pesar de los proyectos anunciados, las declaraciones y anuncios sobre los siete sitios y los 15 sitios adicionales no han incluido ninguna declaración de que el silo Al-Qusayr se incorporará a los planes. No se ha anunciado una fecha específica para su rehabilitación o regreso al servicio.

ANHA

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