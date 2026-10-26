Controversia sobre las imágenes en los planes de estudio sirios

Las imágenes de modificaciones en los libros de textos escolares han provocado críticas entre los sirios y han planteado preguntas. Las alteraciones incluyen la eliminación de figuras y tapar el pelo de niñas y mujeres

Controversia sobre las imágenes en los planes de estudio sirios
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26 DICIEMBRE, 2026   13:02
NEWSDESK
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Las imágenes que circulan en las redes sociales que muestran cambios en algunos libros de texto utilizados en la educación básica en Siria han provocado una ola de críticas. Los cambios incluyen imágenes e ilustraciones que acompañan a las lecciones de estudios sociales, educación religiosa y libros de texto de historia para los grados uno a siete en el año académico 2026-2027.

Las imágenes muestran la eliminación de imágenes de esculturas y obras de arte, así como imágenes de mujeres y niños. Algunas fotografías de figuras femeninas fueron reemplazadas por ilustraciones simplificadas, con cubiertas para la cabeza o hiyab.

Los usuarios compartieron comentarios criticando los cambios, incluyendo: "Bien hecho por cubrir la desnudez del ídolo", mientras que otro escribió: "Incluso la Mona Lisa escapó de ser velada, escapando con su pincel".

Mientras tanto, el Ministerio de Educación emite una declaración el lunes diciendo que el desarrollo de los planes de estudio educativos tiene como objetivo "mantener el ritmo de las aspiraciones de los sirios, preservar la diversidad de la sociedad siria y reforzar los valores de ciudadanía, pertenencia y respeto por los demás".

El ministerio agrega que "los cambios realizados en los planes de estudio desde la liberación se limitaron a una sola revisión en 2025, que se anunció y detalló en el primer mes de ese año", señalando que fue la única revisión realizada hasta la fecha.

Dice que la revisión "incluyó la eliminación de los símbolos y el contenido ideológico del antiguo régimen y la corrección de las imágenes y el contenido asociados con ellos, particularmente en los estudios sociales y los planes de estudio de educación islámica después de su unificación, de una manera que refleja la diversidad de la sociedad siria y fortalece la representación de sus comunidades y culturas". El ministerio describe la información que circula en las redes sociales sobre nuevos cambios como inexacta.

El ministerio dice que "había completado el Marco General Nacional para Currículos y establecido estándares para el desarrollo de planes de estudio modernos que colocan a los estudiantes en el centro del proceso educativo, desarrollan el pensamiento crítico, habilidades analíticas y de resolución de problemas, promueven la vida, las habilidades digitales y creativas, y refuerzan los valores nacionales y humanos y una cultura del derecho".

Agrega que los nuevos planes de estudio "se introducirían gradualmente de acuerdo con los procedimientos aprobados". El ministerio también señala que el trabajo continuaba desarrollando planes de estudio y métodos de enseñanza, evaluación y evaluación de una manera que "logre un equilibrio entre autenticidad y apertura, ayude a preparar a una generación que es consciente de sus derechos y responsabilidades, orgullosa de su identidad, capaz de seguir el ritmo de los desarrollos y participar en la construcción de la nueva Siria".

El ministerio adjunta ejemplos de imágenes a su declaración, diciendo que ilustraban la diversidad representada en los planes de estudio sirios, junto con imágenes originales de algunas ilustraciones que aparecen en los libros de texto escolares. Llama al público a verificar la información, confiar en fuentes oficiales y evitar ser equivocado por los rumores.

ANHA

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