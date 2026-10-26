El gobierno iraquí anuncia el inicio de la integración de las Unidades de Resistencia de Shengal

El gobierno iraquí ha comenzado oficialmente el proceso de integración de las Unidades de Resistencia Shengal (YBŞ) en las instituciones de seguridad oficiales de Irak, como parte de su programa para poner todas las armas bajo control estatal y organizar las responsabilidades de seguridad en el distrito de Shengal a través de las instituciones oficiales. El gobierno también elogia los sacrificios realizados por los miembros de la comunidad yazidí en la defensa de Irak, particularmente en Shengal

El gobierno iraquí anuncia el inicio de la integración de las Unidades de Resistencia de Shengal
KURDISTAN
26 DICIEMBRE, 2026   13:41
NEWSDESK
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El gobierno iraquí anuncia el lunes el inicio de los procedimientos para poner fin a la afiliación militar del YBŞ e integrarlos en las instituciones oficiales de Irak, mientras transfiere la responsabilidad de seguridad del Monte Shengal a las autoridades federales bajo la supervisión y supervisión del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Ali Faleh al-Zaidi.

El portavoz del comandante en jefe de las fuerzas armadas dice en un comunicado que la medida es parte del programa del gobierno iraquí para poner todas las armas bajo el control estatal y organizar las responsabilidades de seguridad en el distrito de Shengal a través de instituciones oficiales, allanando el camino para una nueva fase en la gestión de los asuntos de seguridad de la región.

El gobierno iraquí elogia los sacrificios realizados por los miembros de la comunidad yazidí en la defensa de Irak, particularmente el distrito de Shengal, durante los enfrentamientos con grupos "terroristas y extremistas". Elogia su papel en la lucha contra el terrorismo y el extremismo y en la protección de la región y sus residentes.

La declaración enfatiza que la medida es coherente con los principios nacionales y las disposiciones de la Constitución iraquí, que prohíbe la formación de fuerzas militares fuera del marco de las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad oficiales. Confirma la importancia de consolidar la autoridad estatal y unificar las responsabilidades de seguridad bajo el gobierno federal.

En este contexto, el gobierno federal reafirma su plena responsabilidad de proteger los derechos de los miembros de la comunidad yazidí, que se enfrentaron al terrorismo y hicieron sacrificios significativos, incluida la pérdida de vidas y lesiones, además del sufrimiento humanitario causado por las operaciones terroristas.

El gobierno también renueva su compromiso de compensar a las familias de las víctimas y a los afectados por las operaciones terroristas y trabajar para reconstruir el distrito de Shengal, ayudando a abordar la destrucción y mejorar las condiciones de vida de los residentes.

ANHA

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