YBŞ y YJŞ anuncian la integración de 4.156 combatientes en el sistema de seguridad federal

El liderazgo de las Unidades de Resistencia Shengal (YBŞ) y las Unidades de Mujeres en Shengal (YJŞ) anuncian un acuerdo para poner fin al estatus militar independiente de las dos fuerzas e integrarlas en el sistema de seguridad federal. Subraya que el acuerdo debe mantenerse garantizando todos los derechos yazidíes, señalando que las dos unidades comprenden 4.165 combatientes masculinos y femeninos

YBŞ y YJŞ anuncian la integración de 4.156 combatientes en el sistema de seguridad federal
KURDISTAN
26 DICIEMBRE, 2026   14:55
NEWSDESK
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El liderazgo de YBŞ y YJŞ anuncia hoy que habían llegado a un acuerdo con el gobierno federal iraquí para poner fin al estatus militar independiente de las dos fuerzas e integrarlas en el sistema de seguridad federal. Subraya que el acuerdo debe mantenerse garantizando todos los derechos yazidíes, señalando que las dos unidades comprenden 4.165 combatientes masculinos y femeninos.

En una declaración recibida por Roj News el lunes 26 de octubre de 2026, el liderazgo del YBŞ dice que el acuerdo se deriva de su creencia en la unidad y soberanía de Irak y su compromiso de fortalecer la seguridad y la estabilidad en Shengal. Enfatiza que los entendimientos deben implementarse de una manera que garantice los derechos de los combatientes masculinos y femeninos, preserve la dignidad de los mártires y proteja la seguridad de Shengal, los derechos de su gente y la identidad distinta de la zona.

El liderazgo enfatiza que el acuerdo marcó una transición de una fase moldeada por el genocidio y la guerra a una de trabajo dentro de las instituciones estatales. Señala que el éxito del acuerdo dependía de abordar las consecuencias del genocidio contra los yazidíes, determinar el destino de las personas desaparecidas, garantizar la justicia para las familias de las víctimas, crear condiciones para el regreso de los desplazados y la reconstrucción de Shengal, y garantizar que la tragedia nunca vuelva a ocurrir.

La declaración dice:

"En el nombre de Dios y del gran Tawûsê Melek.

En honor a la sangre de los mártires y para preservar la dignidad de nuestro pueblo, recordamos a los mártires del genocidio yazidí y a todos los mártires de Irak, sobre todo entre ellos el comandante martirizado Aba Nouri, Mam Zaki, Sheikh Khairi, los mártires Berivan y Pervin, el mártir Zarešt Shingali, el piloto mártir Majid al-Tamimimi, el mártir en ayunas Marwan Badal y todos los que dieron su vida en defensa de la tierra, el pueblo y la soberanía de Irak, así como todos aquellos que apoyaron a la comunidad yazidí desde los Sus sacrificios y posturas nobles seguirán siendo una confianza puesta sobre nuestros hombros y un compromiso que el paso de los años no puede borrar.

Creyendo en la unidad y soberanía de Irak y buscando fortalecer la seguridad y la estabilidad en Sinjar, anunciamos que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno federal iraquí para poner fin al estatus militar independiente de nuestras fuerzas, las Unidades de Resistencia Sinjar y las Unidades de Mujeres Sinjar, que comprenden 4.165 combatientes masculinos y femeninas, e integrarlos en el sistema de seguridad federal, colocando las armas exclusivamente bajo control estatal. Esto se llevará a cabo dentro de los marcos legales e institucionales establecidos y de acuerdo con los acuerdos acordados, sentando las bases para una nueva fase de asociación nacional y responsabilidad compartida.

Este acuerdo se produce en el contexto de la historia de Shengal y el genocidio sufrido por nuestro pueblo yazidí en agosto de 2014 a manos de militantes del ISIS, cuando se enfrentaron a asesinatos, esclavitud, desplazamientos y la amenaza de aniquilación. En un momento en que casi un tercio del territorio de Irak, incluida la gobernación de Nínive, cayó bajo el control de la organización terrorista, el Monte Shengal/Sinjar se mantuvo firme, defendido por sus héroes y los hijos e hijas de la resistencia yazidí, que protegieron a su pueblo, tierra y dignidad y encarnaron el significado de resistencia y supervivencia frente al genocidio.

En ese momento crítico, las Unidades de Resistencia de Sinjar y las Unidades de Mujeres en Sinjar surgieron del sufrimiento y la determinación de sobrevivir, defendiendo a un pueblo sometido a genocidio, una tierra amenazada de erradicación y una dignidad que se negó a ser rota. Nuestros combatientes masculinos y femeninos libraron batallas para defender y liberar a nuestro pueblo, y perdimos 530 mártires y sufrimos cientos de heridos en defensa de nuestro pueblo y tierra. Fuimos los primeros en izar la bandera iraquí en Sinjar después de derrotar a la organización terrorista ISIS, afirmando que Shengal/Sinjar es una parte inseparable de Irak y que nuestra defensa de nuestro pueblo nunca ha estado separada de nuestra responsabilidad nacional.

Hoy, no estamos cerrando el libro sobre nuestra historia ni dando la espalda a los sacrificios realizados durante años de resistencia. Más bien, estamos pasando de una fase impuesta por el genocidio y la guerra a una de trabajo dentro de las instituciones estatales. Afirmamos que colocar armas exclusivamente bajo control estatal y unificar la toma de decisiones de seguridad son fundamentales para consolidar la soberanía, prevenir el regreso del terrorismo y fortalecer la estabilidad. La aplicación del acuerdo debe ir de la mano con la protección de los derechos de los combatientes masculinos y femeninos, preservando la dignidad de los mártires y salvaguardando la seguridad de Sinjar, los derechos de su pueblo y su identidad distintiva.

La fuerza de un estado se mide no solo por su capacidad para afirmar su autoridad, sino también por su capacidad para abrazar a su pueblo, reconocer sus sacrificios y garantizar sus derechos. En consecuencia, el éxito del acuerdo requiere una aplicación seria de los acuerdos, abordar las consecuencias del genocidio, determinar el destino de las personas desaparecidas, garantizar la justicia para las familias de las víctimas, crear las condiciones para el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción de Sinjar, y garantizar que la tragedia nunca vuelva a ocurrir. También enfatizamos la importancia de fortalecer el papel de las instituciones civiles y la administración local en Shengal y consolidar la democracia de una manera que garantice la participación de todas sus comunidades y haga de la zona un hogar común para toda su gente.

Extendemos nuestro sincero agradecimiento y aprecio al primer ministro iraquí, al gobierno, a los organismos de seguridad, políticos y sociales, a los comités y delegaciones pertinentes, a todos los que apoyaron a la comunidad yazidí desde los primeros días del genocidio hasta la actualidad, y a todos los que contribuyeron al éxito del diálogo, acercando los puntos de vista y superando los obstáculos. Esperamos que este espíritu de responsabilidad nacional continúe durante toda la fase de implementación, asegurando la sostenibilidad del acuerdo y el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo que abre nuevas perspectivas de estabilidad, cooperación y servicio a todo el pueblo de Sinjar.

A las familias de los mártires, los heridos y los desaparecidos, y a nuestro pueblo yazidí y a todos los iraquíes, afirmamos que nuestros sacrificios nunca se hicieron por las armas en sí, sino por la humanidad, la tierra, la dignidad y la vida. Cumplimos con nuestro deber en el campo de batalla, y hoy seguimos asumiendo nuestra responsabilidad en una nueva fase, con la unidad y soberanía de Irak, la seguridad de Sinjar, la dignidad de su pueblo y la construcción de un futuro seguro y justo para todos sus residentes firmemente en nuestra mira.

La verdadera lealtad a los mártires no significa permanecer prisioneros de guerra, sino proteger por lo que dieron sus vidas. La mayor victoria sobre el genocidio es que nuestro pueblo permanezca vivo, libre, seguro, presente en su tierra y con sus derechos protegidos en su tierra natal, Irak".

ANHA


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