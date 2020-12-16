جيش الاحتلال التركي ينتشل جثث قتلاه ويترك جثث المرتزقة

في الـ 24 من تشرين الثاني الحالي شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجومًا على قريتي معلك وصيدا في ريف ناحية عين عيسى.

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية تصدوا للهجوم وأفشلوا محاولة احتلال القريتين، وقُتل في الاشتباكات 18 مرتزقًا، وبوساطة روسية، سمحت قوات سوريا الديمقراطية لجيش الاحتلال بانتشال جثث القتلى من قرية معلك، إلا أن الاحتلال التركي انتشل جثث جنوده وقادة المرتزقة وأبقى جثث المرتزقة في ساحة المعركة.

وقال جسور رقة، وهو مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية: " جيش الاحتلال التركي ومرتزقته شنوا هجومين على الناحية وأفشلنا الهجومين"، وأضاف "وقع عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال والمرتزقة".

وذكر جسور رقة أنهم استولوا على كميات من الأسلحة والذخيرة تابعة لمرتزقة السلطان سليمان شاه التابعين لدولة الاحتلال التركي.

وكشف جسور الرقة أنه بعد موافقة قسد على الوساطة الروسية، سُمح لجيش الاحتلال التركي بانتشال جثث القتلى، وتابع "لكن جيش الاحتلال انتشل جثث جنوده ومرتزقة داعش، وأبقى جثث بقية المرتزقة".

(م)