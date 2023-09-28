​​​​​​​القيادية شرفين..  25 عاماً من النضال

ارتقت عضوة قيادة مجلس وحدات المرأة العسكري، وعضوة قيادة مجلس منبج العسكري، شرفين سردار، والمقاتلتين في الوحدات نوجان أوجلان وجاندا جودي إلى مرتبة الشهادة، في استهداف مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لسيارة تابعة للمجلس على طريق الحطابات في الريف الجنوبي لمدينة منبج، في 15 أيلول الجاري.

وقالت وحدات حماية المرأة، في بيان لها إن الاستهداف وقع في الذكرى السنوية لهجوم داعش على كوباني 15 أيلول 2014، مشيراً إلى أن استهداف النساء الثوريات ليس محض مصادفة، بل يدل على عدائية دولة الاحتلال التركي، كما يدل في نفس الوقت على عدم رغبتها في قبول هزيمة داعش، فمن هي القيادية شرفين سردار؟

القيادية شرفين

إيمان محمود درويش (شرفين سردار)، من مواليد 1981، تنحدر من قرية قرماني التابعة لناحية الدرباسية، هي كبرى أشقائها وشقيقاتها (7 شابات - 3 شبان).

ترعرعت إيمان في كنف أسرة تؤمن بالقيم الوطنية والعمل الجاد، وربّت أطفالها على حب الوطن الحر.

عُرفت إيمان بين شقيقاتها وأشقائها بالاتزان والذكاء والهدوء، وكانت مفعمة بالحيوية والنشاط، ومحبوبة بين أصدقائها ومدرسيها، كما تميزت بإدارة الأمور الحياتية على الرغم من صغر سنها.

يشير والدها إسماعيل درويش، إلى أن طفولة إيمان لم تكن كباقي أقرانها، فقد تميزت بشغفها بالنشاطات الثقافية والفنية، وحباً بذلك انضمت إلى فرقة الشهيدة زيلان للغناء، بناحية الدرباسية، عام 1996.

رافقت إيمان أغلب الوقت والدها إسماعيل درويش، الذي تعرّف على حركة حرية كردستان في أعوام الثمانينات، لدى مقابلته كوادر الحركة.

وفي عام 1998، وبعد إتمام إيمان المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ولتعلقها الشديد بالحركة، وإيماناً منها بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، انضمت إلى صفوف حركة حرية كردستان.

بدأ نضال إيمان درويش، الاسم الحركي شرفين سردار، من أجل الحرية في جبال كردستان الحرة، خلال تلك المدة لم يسمع ذووها أي شيء عنها حتى عام 2005 عندما تم دعوتهم للقاء بها في جبال كردستان.

الانضمام إلى ثورة روج آفا

مع انطلاقة ثورة 19 تموز (2012) في روج آفا وشمال وشرق سوريا، عادت شرفين سردار إلى روج آفا والتحقت بصفوف الثورة.

شاركت القيادية شرفين سردار، في معارك حلب ضد مرتزقة جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام حالياً) عام 2012، كما انضمت إلى حملات تحرير منبج والرقة ودير الزور (2016-2017-2019) من مرتزقة داعش.

وأدت دوراً مهماً في تنظيم الشعب وتعزيز دور وحدات حماية المرأة (YPJ) ووحدات حماية الشعب (YPG) في الساحات والمحافل الدولية، إذ شاركت في افتتاح ممثلية لوحدات حماية الشعب في براغ عاصمة التشيك، في شباط 2016، كما زارت برفقة وفد من شمال وشرق سوريا لوكسمبورغ والتقت بالسلطات هناك.

وتولت القيادية شرفين سردار خلال مسيرتها، مهام قيادة مجلس منبج العسكري، كما كانت عضوة المجلس العسكري لوحدات حماية المرأة (YPJ)، وبذلت نضالاً دؤوباً من أجل بناء الثورة وحمايتها وإدامتها في كافة مجالات الحياة، ولعبت دوراً قيادياً كقائدة نسائية في عملة "تعزيز الأمن" في التصدي لسياسات القوى الخارجية الهادفة إلى إنهاء وحدة الشعوب، والتي حدثت مؤخراً في دير الزور.

دعوة لإكمال مسيرة نضال شرفين وعهد بمواصلته

أشارت القيادية في وحدات حماية المرأة، زنارين كوباني، إلى أن شرفين سردار، دعمت حملة تعزيز الأمن، ومنعت حدوث فتنة بين المكونات كانت تخطط لها جهات خارجية وداخلية.

ولفتت إلى معرفتها للقيادية شرفين وعملهما جنباً إلى جنب، قائلةً: "أدركت أثناء بقائي مع شرفين أنها نشأت في عائلة وطنية، ومحبة لوطنها وترابه ولثورتها".

وعبّرت القيادية زنارين كوباني، بالقول: "أشعر بالفخر لأني عملت إلى جانب هذه الشخصية الخلوقة المخلصة لعملها وأصدقائها".

وأشارت زنارين كوباني إلى تكثيف العدو هجماته على المنطقة، وشددت قائلةً: "لحماية مناطقنا يتطلب منا رفع وتيرة المقاومة والنضال"، وعاهدت في ختام حديثها الشهيدة شرفين وجميع الشهداء والشهيدات بحماية ميراثهم والسير على دربهم حتى تحقيق أهدافهم.

من جهتها، أكدت والدة الشهيدة شرفين سردار، دلشا درويش، ووالدها إسماعيل درويش، "الجميع يعلم من هي شرفين سردار وماذا قدمت لشعبها، نحن فخورون بتضحياتها وتضحيات رفاق دربها". ودعت رفاقها ورفيقاتها في الدرب إلى إكمال المسيرة النضالية لابنتهم، وحماية مكتسبات الثورة والشهداء ودحر الأعداء.

(ي م)

ANHA