العثور على جثث ثلاثة نازحين في مخيم الهول

ونقل مراسل وكالة أنباء هاوار عن قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول للنازحين، العثور على جثث ثلاثة أشخاص شاب وامرأتين، في عنبر العراقيين في المخم.

وعرف من القتلى كل من عبدالله رياض 16 عاماً من عنبر العراقيين، روعة عبود علي 18 عاماً من أهالي حلب وفرح مجيد خلف 23 عاماً من عنبر العراقيين.

وأفادت قوى الأمن الداخلي أنه تم العثور على جثث الأشخاص الثلاثة في تمام الساعة 20.00 من ليلة أمس، ويرجح أنهم قتلوا بمسدسات كاتمة للصوت.

وفيما لا زالت الجهات الأمنية تحقق في ملابسات الحادث فإن أصابع الاتهام تتجه نحو نساء مرتزقة داعش في المخيم.

وكانت القوى الأمنية المشرفة على حراسة سجون مرتزقة داعش، أفشلوا أول أمس محاولة فرار لمعتقلين من داعش في سجن الصناعة بمدينة الحسكة.

ويقع مخيم الهول شرق مدينة الحسكة 45 كم، ويضم أكثر من 67 ألف شخص بين لاجئين عراقيين ونازحين سوريين وعوائل مرتزقة داعش من أطفال ونساء.