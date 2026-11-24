NY: Sala 2025`an 47 hezar jin û zarokên keç ji aliyê xizmên xwe ve hatin kuştin Hêzên Îsralîlê ketin gundewarê Deraa û Quneytrahyê PJAK: Azadiya jinê bingehê civakek azad û demokratîke DAIŞ`ê li Dêrazorê êrişî otobusa leşkerî kir Tirsa bilindbûna aloziyan li lubnanê û belavbûna nakokiya rûsya-ukraynayê bo Lîbyayê Leza zedebûna buhayan zexta debarê li Sûriyeyê giran dike Suryan daxwaza fermîkirina zimanê xwe dikin Destûr di navbera biryardana nivîsê û pêkanîna lihevkirineke giştî de Parastina qurbaniyên tundiyê; edalet bi xweparastinê dest pê dike ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 24-11-2026 Navên qurbaniyên qezaya li ser rêya Hesekê-Qamişloyê aşkera bûn Li Hemayê ciwanek ji ber teqîna mayînekê jiyana xwe ji dest da Di êrişên Îsraîlê li ser Xezayê de 3 kes hatin kuştin Rûsyayê êrişî Kîevê kir