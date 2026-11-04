Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Xwendekarên bajarê Dirbêsiyê xwepêşandan li dar xist û got ew dixwazin bi zimanê xwe yê dayikê bixwînin.

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin
Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin
Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin
Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin
ROJANE
4 mijdar, 2026   16:38
HESEKÊ
+

Li bajarê Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşandan bi rêxistin kir û da zanîn ku ew biryara Wezareta Perwerdeyê qebûlnakin. Di xwepêşandanê de daxwaz kir ku mafên wan ê perwerdeya kurdî were misogerkirin. 

Xwepêşandar heyanî navenda perwerdeyê meşiyan û pişt re tev lê merasîma sersaxiyê ya şehîdan bû.

(np)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Zanîngeha Kobanê 1`ê mijdarê bi şahiyekê pîroz kir

Gotara pêşin

Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir

Nûçeyên Têkildar

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

Dayika şehîd Ciwan Ereb: Ciwan şehîdê Kurdistanê ye

4 mijdar, 2026 - 13:26

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û Firatê civiyan

Parêzgarê Hesekê û Serokê Suryanên Artodoks ê Cizîr û F...

3 mijdar, 2026 - 20:50

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê...

4 mijdar, 2026 - 14:07

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

Şêniyên Çilaxayê bi derfetên kêm dibistanan sererast dikin

4 mijdar, 2026 - 07:35

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir rastî êrişê hatin

Xwendekarên daxwaza perwerdeya bi zimanê dayikê dikir r...

4 mijdar, 2026 - 12:52

Îsraîlê gundewarên Quneytrayê topbaran kirin

Îsraîlê gundewarên Quneytrayê topbaran kirin

3 mijdar, 2026 - 21:36