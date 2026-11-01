TEV-DEM û Meclisa Jinan a TEV-DEM`ê ji bo Roja Kobanê daxuyanî dan Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye Saziya Jina Azad encamên kampanyaya Meha Pembe eşkere kir Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Biryargirtin mafê me ye Li çola başûr a nêzîkî El Suxnayê li gundewarê Humsê teqîn pêk hatin Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin hat nirxandin YPJ: Ya ku berxwedana Kobanê kir destaneke bêhempa yekitiya gelê me bû MSD: Divê piştevaniya Kobanê nû bibe û bibe bingeha xêzkirina soberoja Sûriyeyê Li Dêrazorê 227 kes bi jehrî ketin Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn YRA`yê Roja Çapemeniya Suryanî pîroz kir Ji bo bidawîkirina şer diyalogên Îran û Qeterê didomin.. Girêdana bi şertan heye Fermandarekî berê yê HTŞ`ê di êrişeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin Kongra Star: Xwedîderketina li Kobanê xwedîderketina li îradeya azadiyê ya gelekî ye