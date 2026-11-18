Wezîrekî nû yê aboriyê û Şêwirmendê Serokkomariyê yê aboriyê hatin tayînkirin Hêzeke Îsraîlê derbasî gundekî Quneytrayê bû Li Til Temirê cotkarek di encama teqîna mayînekê de birîndar bû 185 xwendekarên Zanîngeha Kobanê derçûn Li Ceremanayê endamekî hêzên ewlekariyê hat kuştin û 3 birîndar bûn Gerînendeyê Perwerdeyê bi mamosteyên Til Temirê re civiya Bi boneya 25`ê Mijdarê li Dirbêsiyê û Amûdê çalakî hatin lidarxistin Komxebata diyalogê bi dawî bû Katz gefa dagirkirinê li Libnan, Sûriye û Xezeyê xwarin KNK’ê girtin û binçavkirina siyasetmedarên Kurd şermezar kir Xwendekarên Zanîngeha Rojava dest bi kampanyaya îmzeyan kir Dadgeha Iraqê biryara girtina Partiya Ciwanên Êzidî da misogerkirin mafên jinan di destûrê de hate nîqaşkirin Li Çînê Jinping û Pûtîn li hev civiyan