Saziya Jina Azad encamên kampanyaya Meha Pembe eşkere kir

Saziya Jinên Azad encamên dawî yên çalakiyên ku di meha Cotmehê de (Meha Hişyariya Penceşêra Memikê) li Qamişlo lidar xistin eşkere kir, 2 hezar û 680 jin ji van çalakiyan sûd wergirtin.

Saziya Jina Azad encamên kampanyaya Meha Pembe eşkere kir
JIN
1 mijdar, 2026   14:03
QAMIŞLO
+

Saziya Jina Azad li Sûriyeyê îro, Yekşemê, encamnameya çalakiyên xwe yên Cotmeha Pembe lidar xistin ragihand.

Daxuyanî di civîneke çapemeniyê de ku li ber navenda saziyê li Qamiuşlo ji hêla rêvebera saziyê, Şehnaz Mûsilî ve hate xwendin.

Daxuyaniyê destnîşan kir ku rêze semînerên hişyariyê û tenduristiyê li bajarên Dêrik, Girkê Legê, Hesekê, Qamişlo û Kobanê, her weha li kampa Roj û çend saziyên din hatine lidarxistin.

ENCAMÊN GIŞTÎ YÊN KAMPANYAYÊ

Li gorî daxuyaniyê, bi tevahî 290 semînerên hişyariyê li deverên ku Saziya Jina Azad lê dixebite hatin lidarxistin.

Her wiha 2 hezar û 680 jin beşdarî çalakî û semîneran bûn.

(k)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Biryargirtin mafê me ye

Gotara pêşin

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Nûçeyên Têkildar

HRW: Redkirina tevlêbûna YPJ’ê nava artêşê beşdariya jinan sînordar dike

HRW: Redkirina tevlêbûna YPJ’ê nava artêşê beşdariya ji...

17 cotmeh, 2026 - 17:47

Jinan şehîd Bêrîtan bi bîr anî

Jinan şehîd Bêrîtan bi bîr anî

24 cotmeh, 2026 - 11:17

Rêxistinên Kongra Star ên du bajaran konferansên xwe li dar xistin

Rêxistinên Kongra Star ên du bajaran konferansên xwe li...

29 cotmeh, 2026 - 18:09

Komcivîna jinan: Divê zimanê kurdî têkeve destûrê

Komcivîna jinan: Divê zimanê kurdî têkeve destûrê

17 cotmeh, 2026 - 16:28

Encamnameya Konferansa Jineolojiyê hat eşkerekirin

Encamnameya Konferansa Jineolojiyê hat eşkerekirin

18 cotmeh, 2026 - 14:51

"Di pêvajoya entegrasyonê de YPJ`ê wekî hêzeke xweser cihê xwe digire"

"Di pêvajoya entegrasyonê de YPJ`ê wekî hêzeke xweser c...

20 cotmeh, 2026 - 11:40