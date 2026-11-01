Li çola başûr a nêzîkî El Suxnayê li gundewarê Humsê teqîn pêk hatin

Li çola nêzîkî çola Humsê dengê teqînan hat û dengê balafiran hat bihîstin. Derbarê teqînan de ti agahiyên piştrastkirî nînin.

Li çola başûr a nêzîkî El Suxnayê li gundewarê Humsê teqîn pêk hatin
ROJANE
1 mijdar, 2026   13:30
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Çalakvanan ragihandin ku li deverên çola başûr a nêzîkî bajarê El Suxnayê li gundewarê Humsê dengê teqînan hat bihîstin û dengê balafirên şer li asmanan hat bihîstin. Dûman ji cihên ku teqîn lê çêbûn dihat dîtin.

Li gorî agahiyan, teqîn li bajarê El Suxnayê bi zelalî dihatin bihîstin. Her wiha hat gotin ku balafirên ku tê gumankirin ku yên Hevpeymaniya Navneteweyî ne, li herêmê êrişên hewayî pêk anîne.

(k)

ANHA

Etîket:

Gotara berê

Li New Yorkê destdirêjiya li rojnamevanên jin tê kirin hat nirxandin

Gotara pêşin

Xwendekarên Zanîngeha Rojava: Biryargirtin mafê me ye

Nûçeyên Têkildar

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

Şandeyek PYD’ê sersaxî da malbatên qurbaniyên Kerek e

31 cotmeh, 2026 - 21:01

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lidarxistin

Têkildarî avêtina guleyan a ketober komxebatek hate lid...

29 cotmeh, 2026 - 16:15

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

Xwendekarên Dêrikê: Perwerdeya bi zimanê Kurdî mafê me ye

1 mijdar, 2026 - 14:16

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

Li Kobanê berhevkirina zeytûnan dest pê kir

30 cotmeh, 2026 - 07:55

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin

Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin ...

31 cotmeh, 2026 - 22:07