Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir

Serokê hikûmeta veguhêz a Sûriyeyê Ehmed El Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê Mihemed Bin Selman re kir.

Şera hevdîtin bi emîrê Erebistana Siûdiyê re kir
ROJANE
4 mijdar, 2026   17:20
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa Nûçeyan a Sûriyeyê (SANA) anî ziman ku hevdîtin li koşka El Yemama ya paytexta Erebistana Siûdî El Riyad pêk hat. Ji her du aliyan wezîr û berpirs tev lê hevdîtinê bûn. Di hevdîtinê de rê û rêbazên pêşxistina têkiliyan û destek dayîna hevdû hatiye nirxandin.

Serokê hikûmeta veguhêz Ehmed El Şera, Wezîrê Karê û Barê Derve, Wezîrê Parastinê, Wezîrê pîşesaziyê, Wezîrê Bazirganiyê û berpirsê îstixbarata giştî îro (çarşem) gihêştin El Riyad.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Gotara pêşin

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran li Hesekê şermezar kir

Nûçeyên Têkildar

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

Li Helebê şaneyeke DAIŞ`ê hat girtin

5 mijdar, 2026 - 14:36

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li Başûrê Kurdistanê kir

Eniya Piştgiriya Rojava serdana Nûnertiya Rojava ya li ...

4 mijdar, 2026 - 19:21

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

Li Dirbêsiyê xwendekaran xwepêşadan li darxistin

4 mijdar, 2026 - 16:38

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng dimîne

Ji ber mayin û rewşa ewlehiyê derketina karwanan dereng...

5 mijdar, 2026 - 11:50

Di bin konên qetiyayî de û zivistaneke sar… koçber dixwazin zû vegerin

Di bin konên qetiyayî de û zivistaneke sar… koçber dixw...

4 mijdar, 2026 - 05:05

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09