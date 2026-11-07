Li girava Qeşmê teqîn rû dan

Medyaya Îranê ragihand ku li girava Qeşmê û herêma Jaskê teqîn rû dan.

Li girava Qeşmê teqîn rû dan
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
7 mijdar, 2026   23:50
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa Nûçeyan a Îranê (IRNA) ragihand ku du teqîn li rojhilatê girava Qeşmê ya girêdayê parêzgeha Hormozgan a li başûrê welat çêbûn.

Ajansa Nûçeyan a Fars jî ragihand dengê teqînan li girava Qeşm û li herêma Jask hatin bihîstin.

Agahiyên zêdetir der barê sedem û encamên teqînan de nehatin belavkirin.

Serokê DYA‘yê duh gotibû dê êrişên sînordar li dijî pergalênl parastina hewayî yên Îranê pêk bînin û destnîşan kiribû ku hêzên Amerîkayê di çend deqeyan de pergala dij balafiran a Îranê rûxand. Trump îşaret pê kiribû ku operasyon di nava 15 deqeyan an kêmtirî wê pêk hat.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî

6 mijdar, 2026 - 19:55

Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir

Parlamentoya Tirkiyeyê Peymana Mekeyê erê kir

6 mijdar, 2026 - 14:32

Trump: Alîkariyên ji bo Îsraîlê dê dawiya salê rawestin

Trump: Alîkariyên ji bo Îsraîlê dê dawiya salê rawestin

3 mijdar, 2026 - 18:30

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

Li Kerkûkê çeteyek DAIŞ’ê hate girtin

4 mijdar, 2026 - 15:43

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

3 mijdar, 2026 - 13:38

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44