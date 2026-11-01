ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026
ROJEV
1 mijdar, 2026   02:00
+

Endamê Komîteya Navendî ya Partiya Çep a Kurd li Sûriyeyê Ezher Ehmed destnîşan kir ku siberoja Sûriyeyê girêdayî misogerkirina azadiya xebatên siyasî û derxistina qanûna birêxistinkirina xebatên partiyan e, divê di destûrê de mafê xebatê bê misogerkirin. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Lêçûna çapkirinê, hilberîn û hawirdekirina pirtûkan biha ye lê pirtûkxaneyên Qamişloyê pirtûkan biha nafiroşin û hewl didin çanda xwendinê biparêzin. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Serfiraz wêneyan li ser text xêz dike û ji text gelek şêweyên cur be cur çêdike. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Rojnameyên erebî bal kişandin ser pirsgirêkên ewlehî û siyasî, hevkariya Sûriyeyê-Urdunê, bandora hilbijartinên Îsraîlê li ser siberoja Rojhilata Navîn, her wiha krîza Lubnanê û paşxaneya rageşiya di navbera Tirkiye û Azerbaycanê de.

Bi boneya 1‘ê Mijdarê Roja Piştgiriya Kobanê ya Cîhanê daxuyanî tên dayîn û çalakî tên lidarxistin, saet 11.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Etîket:

Gotara berê

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-09-2026

25 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 22-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 22-10-2026

22 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-10-2026

12 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-28-10-2026

28 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 08-10-2026

8 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 31-01-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 31-01-2026

31 cotmeh, 2026 - 02:00