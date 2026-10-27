ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛCEYAN-27-10-2026
ROJEV
27 cotmeh, 2026   02:00
+

- Cotkarên gundewarên Kobanê ji ber bihabûna mazotê heya niha nekariye erdên xwe biçînin. Cotkaran ji rayedaran xwest piştgiriya çandiniyê bikin. BI WÊNE Û DÎMEN

- Fatma El Mihemed û Emîna El Casim ji 2 konên ku ji wan re bibûn mal li Kamp Newroz û salên dirêj lê man, niha berê xwe da konekî din ê li gundê xwe yê li Serêkaniyê, tevî ku dizanin ku li vegerê jî zehmetî hene, her du jinên koçber êşa 7 salên koçberiyê hilgirt û ber bi gundê xwe bi rê ketin. BI WÊNE Û DÎMEN

- Xebatên çaksaziyê li Stasyona Elokê ya bajarê Serêkaniyê weke çaksazîkirina xerabbûnan, herikîna avê ji xeta kişandinê ya sereke û pevguhertina hejmarek valveyan li Stasyona Hemê didomin.

-Li bajarê Hesekê têkildarî zimanê Kurdî û pêwîstiya destûrkirina wî li Sûriyeyê, li hola Nivîsgeha PYD’ê ya taxa Kebabe civînekê tê lidarxistin, saet 10.00’an. BI WÊNE Û DÎMEN

-Înîsiyatîfên Gel ên bajarên Qamişlo, Tirbespiyê û Çilaxayê der barê êrişên li dijî malbatên Kurd ên Girê Spî daxuyaniyan didin, saet 11.00’an. BI WÊNE Û DÎMEN

Etîket:

Gotara berê

Li Xûta Şerqiyê endamekî Wezareta Parastinê hat kuştin

Gotara pêşin

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-09-2026

16 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 30-09-2026

30 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 25-10-2026

25 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 27-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 27-09-2026

27 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-09-2026

10 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 11-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 11-09-2026

11 îlon, 2026 - 02:00