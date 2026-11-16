ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 16-11-2026
ROJEV
16 mijdar, 2026   02:00
+

Berpirsên projeya rêya Dêrikê û Qamişloyê ji aliyên têkildar ên parêzgeha Hesekê daxwaz kir bi wan re bibe alîkar da ku projeyê bi dawî bike. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Şaredara Kobanê Elmaz Romî da zanîn ku ji ber hin rewşan xebatên sererastkirina rêyan dereng mabûn, niha jî ji projeyên Yekîtiya Şaredariyan pêk tên, projeyên sala 2027`an ji bo Parêzgeha Helebê hatine şandin, lê hîn bersiva wan nehatiye dayîn. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Şêniyên Hesekê anî ziman ku mazota zivistanê hîna nehatiye belavkirin û ji sedî 75 derfeta malbatan nîne ku mazotê bikirin. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Dayika 4 zarokan Şehnaz Mihemed bi vekirina dikaneke biçûk li mala xwe li beramberî rewşên zehmet ên jiyanî rawestiya û ji bo pêkanîna hêviyên xwe di nava hewldanan de ye. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Mîhrîcana Fîlman a Rojava ya Navneteweyî ya 6’emîn di roja çaremîn de li  bajarê Qamişloyê didome, saet 10.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Kongra Star di çarçoveya çalakiyên 25‘ê Mijdarê Roja Têkoşîna li dijî Tundiya li ser Jinan de, çalakiyan li Qamişlo û Tirbespiyê li dar dixe, saet 11.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Însiyatîfa Gel a bajarê Qamişloyê bi daxwaza perwerdeya bi minhacên kurdî û naskirina zimanê kurdî di destûrî de, meşekê li dar dixe. Meş ji qada Şehîd Cîhad dest pê dike, saet 11.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Însiyatîfa Ciwanên Rojava li bajarê Qamişloyê li bajarê Qamişloyê daxuyaniyekê dide, tê de amadekariyên lidarxistina kongreya xwe radighîne, saet 13.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Saziya Olaf Taw ya çandî û perwerdehî ya Suryaniyan, bi daxwaza perwerdeya bi suryanî xwepêşandanekê li pêşiya avahiya perwerdeyê ya bajarê Tirbespiyê li dar dixe, saet 13.00‘an. (BI WÊNE Û DÎMEN).

Etîket:

Gotara berê

Hûsiyan balafirgeha Melik Xalid û navenda diravî bombebaran kirin

Gotara pêşin

KNK‘ê têkildarî bûyera li Îlamê banga lêpirsînek zelal kir

Nûçeyên Têkildar

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 27-09-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 27-09-2026

27 îlon, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 05-11-2026

5 mijdar, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 12-11-2026

12 mijdar, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 10-11-2026

10 mijdar, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 21-10-2026

21 cotmeh, 2026 - 02:00

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 01-10-2026

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 01-10-2026

1 cotmeh, 2026 - 02:00