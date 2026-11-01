Hêzên Îsraîlê li gundewarê Quneytrayê benda kontrolê danîn YRA`yê Roja Çapemeniya Suryanî pîroz kir Ji bo bidawîkirina şer diyalogên Îran û Qeterê didomin.. Girêdana bi şertan heye Fermandarekî berê HTŞ`ê di êrîşeke çekdarî de li Sermedayê hat kuştin Kongra Star: Xwedîderketina li Kobanê xwedîderketina li îradeya azadiyê ya gelekî ye Heftename; hilbijartinên Îsraîlê, krîza Lubnanê û rageşiya Tirkiye-Azerbaycanê Serfiraz di hunera xwe de text bi kar tîne Li Qamişloyê buhayê pirtûkan ji salên borî kêmtir in Siyasetmedar Ezher Ehmed: Divê pirrengiya siyasî ya Sûriyeyê bê misogerkirin ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026 Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû Li Minbicê di êrişeke çekdarî de bavek û kurê wî hatin kuştin Li Hurmuzê mayîn bi keştiyek petrolê ve teqiya