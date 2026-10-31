Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan

Hêzên Îsraîlê ji 4 kesên li benda kontrolê ya di navbera Xan Ernebê û Ofaniya yên Quneytîrayê de girtibûn 2 kes berdan û aqûbeta yên din ne diyar e.

Hêzên Îsraîlê 2 girtî berdan
ROJANE
31 cotmeh, 2026   22:44
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Hêzên Îsraîlê ji 4 kesên ku li benda kontrolê ya li ser rêya di navbera bajarê Xan Ernebê û gundê Ofaniya yên bakurê Quneytîrayê de girtibûn 2 kes berdan û aqûbeta 2 kesên din ne diyar e.

Li gorî agahiyên Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR), dewriyeyeke Îsraîlê îro 4 kes li ser benda kontrolê li Quneytîrayê girtibûn, piştre 2 kes ji wan berdan.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Sancar: Birêz Ocalan derbasî cihê nû yê li Îmraliyê hatiye çêkirin bû

Gotara pêşin

ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN 01-11-2026

Nûçeyên Têkildar

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

Ji ber lehiyan li Sûriyeyê 7 kesan jiyana xwe ji dest da

31 cotmeh, 2026 - 11:41

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

Almanya balyozxaneya xwe ya li Şam girt

29 cotmeh, 2026 - 20:18

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin

Îsraîlê 4 kes li Quneytîrayê girtin

31 cotmeh, 2026 - 21:26

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxistin

Têkildarî siberoja Zanîngeha Kobanê civînek hat lidarxi...

31 cotmeh, 2026 - 19:24

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

Hêzên Îsraîlê li gundewarê Derayê bendên kontrolê danîn

31 cotmeh, 2026 - 09:35