HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn a bi diruşma “Dilsoziya bi giyanê nemir Ehmedê Huseynî re” bi hilbijartina desteya rêveber a nû bi dawî kir û wê piştre encamname bê dayîn.

HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir
ROJANE
6 mijdar, 2026   18:59
QAMIŞLO
+

Hevgirtina Rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê (HRRK) bi diruşma “Dilsoziya bi giyanê nemir Ehmedê Huseynî re” kongreya xwe ya 10’emîn, bi amadebûna bi dehan endaman, hejmarek ji nivîskar, rewşenbîr û eleqedarên rewşenbîriyê li dar xist.

Di kongreyê de endamê komîteya amadekar Kemal Necim, li ser navê HRRK’ê Anahîta Sîno axivîn, her wiha peyamên pîrozbahiyê yên ji sazî û şandeyên beşdar ve hatin xwendin.

Piştre kongre dûrî çapemeniyê dewam kir. Di dawiyê de desteya rêveber a nû ya ji 7 endaman hat hilbijartin. Wê piştre encamname bê dayîn.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik

Gotara pêşin

PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin

Nûçeyên Têkildar

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

6 mijdar, 2026 - 13:06

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê ve biçe

Gerînedeyê Weqfeya Olî: Dê entegre qonax bi qonax bi rê...

4 mijdar, 2026 - 14:07

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

4 mijdar, 2026 - 14:47

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re xwest

Mezlûm Ebdî sersaxî ji malbata şehîd Ciwan Îbrahîm re x...

5 mijdar, 2026 - 16:00

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

5 mijdar, 2026 - 19:36

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

Karwaneke din a koçberên Serêkaniyê bi rê ket

5 mijdar, 2026 - 09:59