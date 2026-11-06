Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Parlamentoya Belçîkayê pêşnûmeya destûrê dide polîsan ku bikevin malên penaberên guman tê kirin ku ne qanûnî ne û wan dersînor bikin, pejirand.

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
6 mijdar, 2026   13:35
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Parlamentoya Belçîkayê îro têkildarî penaberên guman tê kirin ku bi neqanûnî dijîn û guh nadin fermanên derketina ji welêt, pêşnûmeyek erê kir. Pêşnûme, destûrê dide polîsan ku bikevin malên wan penaberan û wan dersînor bikin.

Pêşnûme piştî nîqaşên ku heya derengî şevê dewam kir, derdora saet 05.00‘ê sibehê bi piraniya dengan li parlamentoyê hat pejirandin.

Pêşnûmeya hatiye qebûlkirin, di çarçoveya pêngaveke berfireh a bi pêşengiya serokwezîrê rastgir Bart De Wever de hatibû pêşniyarkirin. Armanca pêngavê dersînorkirina penaberên daxwaznameyên wan ên mayîna li Belçîkayê hatine redkirin, were lezandin.

Rêxistinên mafên mirovan û parêzeran bertek nîşanî pêşnûmeyê da û wek binpêkirina mafên destûrî û qanûnên parastina nepenîtiyê pênase kir.

Duh êvarî derdora 3 hezar kes bi armanca redekirina pêşnûmeyê zincîreke mirovî li dora koşka dadweriyê ya li Brukselê çêkiribû. Li bajar û bajarokên din ên Belçîkayê jî zêdetirî 50 xwepêşandan hatin lidarxistin.

Berî dengdanê, Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî ji parlamenteran xwest pêşnûmeyê red bikin û hişyarî da ku bandorên wê dikarin ji koçberên bêbelge yên ku ji bo dersînorkirinê hatine hedefgirtin wêdetir biçin û kesên ku alîkariyê didin wan jî tê de bin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Gotara pêşin

HRRK kongreya xwe ya 10’emîn li dar dixe

Nûçeyên Têkildar

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

Li Xezayê 4 kes hatin kuştin

2 mijdar, 2026 - 19:46

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir

Îsraîlê başûrê Lubnanê topbaran û bombebaran kir

31 cotmeh, 2026 - 19:26

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

DYA'ê li Girava Keşm a li Tengava Hurmuzê xist

3 mijdar, 2026 - 11:06

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

Di êrişên li ser Xezayê de 5 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:11

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijartinên DYA‘yê nirxandin

Rojnameyên erebî nakokiyên Başûrê Kurdistanê û hilbijar...

6 mijdar, 2026 - 10:06

Trump: Alîkariyên ji bo Îsraîlê dê dawiya salê rawestin

Trump: Alîkariyên ji bo Îsraîlê dê dawiya salê rawestin

3 mijdar, 2026 - 18:30