Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan

Hêzên atêşa Îsraîlê li gundewarên Quneytrayê qadên çandiniyê topbaran kirin.

Îsraîlê qadên çandiniyê dan ber topan
ROJANE
6 mijdar, 2026   13:06
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ragihand ku hêzên Îsraîlê bi guleyên obîsan qadên çandiniyê yên derdora gundê Semedaniyê yê rojhilatê Quneytrayê dane ber topan.

Li gorî daneyên SOHR‘ê, artêşa Îsraîlê ji destpêka îsal (2026) ve 6 êrişên hewayî û 140 êrişên bejayî li Sûriyeyê kirine. Di encama van êrişan de 13 hedef (depoyên çekan, baregeh, navend û erebe) hatine îmhakirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Kedkarê çapemeniya azad Mûsa Alo koça dawî kir

Gotara pêşin

Parlamentoya Belçîkayê têkildarî ‘penaberên neqanûnî’ pêşnûmeyek pejirand

Nûçeyên Têkildar

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

‘YNK‘ê xwe ji hikûmetê vedikişîne‘

5 mijdar, 2026 - 19:20

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

Li ser sînorê Lubnanê jineke ji Sûriyeyê hat kuştin

5 mijdar, 2026 - 13:47

MSD’ê sersaxî da malbata parêzer Mihyedîn Lala

MSD’ê sersaxî da malbata parêzer Mihyedîn Lala

6 mijdar, 2026 - 23:36

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

Xelkê Girkê Legê: Em fitneyê qebûl nakin

6 mijdar, 2026 - 06:25

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

MKG: Darizandina rojnamegeran meha cotmehê jî dewam kir

6 mijdar, 2026 - 16:50

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê perwerdeyê kir

Xwendekarên Girkê Legê û Çilaxayê daxwaza mafê xwe yê p...

4 mijdar, 2026 - 13:05