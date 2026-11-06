Li Hesekê yekemîn Stadyuma Padel hat vekirin ‘Sûriye bi hevgirtin û rêzgirtinê ava dibe’ Li herêma Cizîrê pîşesazî û astengiyên li pêş wê ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 06-11-2026 MSD’ê sersaxî da malbata parêzer Mihyedîn Lala Bloomberg: DYA û Îran ji bo dawîkirina şer nêzîkî lihevkirineke muhtemel dibin Lubnan: Îsraîlê 16 hezar hêktar erd şewitand ‘Axaftina li ser belavbûna leşkerî li Siûdiyê hîna zû ye’ Li Ewropayê pêlek nû ya gefên bombeyî PYD: Divê Partiyên Kurdî bi hestê welatparêzî û biratî tevbigerin HRRK’ê kongreya xwe ya 10’emîn bi dawî kir Li gundewarê Amûdê bahoz, baran û zîpik Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin