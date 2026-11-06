Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin

bajarê Tirbespiyê di navbera malbata Serhan û malbata Mihemed Ebdlezîz de lihevanin pêk hat.

Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin
Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin
Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin
Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin
Li bajarê Tirbespiyê du malbat lihevhatin
ROJANE
6 mijdar, 2026   17:53
Qamişlo
+

Îro li Gundê Girê Pirê yê bajarê Tirbespiyê di navbera malbata Serhan û malbata Mihemed Ebdlezîz bi amade bûna rûsipiyên eşîran, nûnerên ji partiyên siyasî, meclisa Tirbespiyê û kongreya Îslama Demokratîk ku salanê navbera wan de şer hebû lihev kirin.

Wefata kesayeta neteweyî yê bi navê Mihemed Ebdulezîz Qadir ya 70 salî ku di 4’ê Mijdara (2026) di encama qezaya tirafîkê de  jiyana xwe ji dest da û bi sedemê Herdû malbat ji heqê xwe bihûrîn.

Di merasîma lihevanînê de axaftina li ser navê Meclisa Malbatên Şehîdan Nûredîn Şakir hat kirin û bal kişand ser giringiya hevgiritna civakî, xurtkirina têkiliyan di navbera pêkhateyên herêmê de, rola wan di pêkanîna ewlehî û aramiyê de.

(ex)

ANHA


Etîket:

Gotara berê

NY: Bi milyonan koçberên Sûdanî rûbirûyî tehdîdên nebûna cih in

Gotara pêşin

Netanyahu: Em ji wergirtina alîkariyê ya ji Amerîkayê derbasî hevkariyê dibin

Nûçeyên Têkildar

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

YPJ, PYD û Kongra Starê serdana konê sersaxiyê kir

4 mijdar, 2026 - 14:47

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrahîm kir

Mazlûm Ebdî serdana hola sersaxiyê ya şehîd Ciwan Îbrah...

5 mijdar, 2026 - 23:09

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûriyeyê

Tîma jinên ciwan a Qamişlo Sportê bû şampiyona lîga Sûr...

5 mijdar, 2026 - 10:27

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

Kongra Star êrişa li ser xwendekaran şermezar kir

5 mijdar, 2026 - 19:19

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhanê de ye

Hozan Kerkundê: Zimanê kurdî di rêjeya heştemîn a cîhan...

6 mijdar, 2026 - 02:50

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

Di navbera Sûriye û Siûdiyê de peyman hatin îmzekirin

5 mijdar, 2026 - 10:10