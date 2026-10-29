Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Supayê Pasdarên Îranê ragihand ku wan li rojhilatê Tengava Hurmizê balafirek bêmirov ya ji cûrê MQ-1 ya Amerîkayê xistine xwarê.

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   12:16
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Supayê Pasdarên Îranê ragihand ku wan li Rojhilatê Tengava Hurmizê, li nêzî bajarê Sîrîk ê li başûrê Îranê, balafirek bêmirov ya ji cûrê MQ-1 xistine xwarê.

Li aliyê din Desteya Operasyonên Bazirganiya Deryavanî ya Brîtanyayê jî ragihand ku wan agahî wergirtine li Tengava Hurmizê bi dûriya 9 mîl li bakurê bajarê Heseb yê Omanê keştiyek hatiye hedefgirtin.

Etîket:

Gotara berê

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

Gotara pêşin

Di navbera konên binavbûyî û sermayê de; koçber daxwaza vegereke lezgîn dikin

Nûçeyên Têkildar

Lîbyayê peymana deryayî ya bi Tirkiyê re erê kir

Lîbyayê peymana deryayî ya bi Tirkiyê re erê kir

21 cotmeh, 2026 - 15:39

Li Tirkiyê kana komirê teqiya 3 karker mirin

Li Tirkiyê kana komirê teqiya 3 karker mirin

23 cotmeh, 2026 - 14:06

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lubnanê di rojeva medyayê de bû

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lu...

26 cotmeh, 2026 - 09:37

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

Li Tehranê civîna çaralî dest pê kir

26 cotmeh, 2026 - 19:01

Li Îranê dengê teqînan

Li Îranê dengê teqînan

21 cotmeh, 2026 - 23:52

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

Li Idlibê di pevçûnekê de çekdarî Fransî hat kuştin

28 cotmeh, 2026 - 20:53