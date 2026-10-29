Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê

Moskovê ragihand ku wan 613 dronên Ukraynayê xistine xwarê. Dan û standinên Rûsya û Ukraynayê jî hîna ne diyar e dê kengî dest pê bikin.

Rûsyayê 613 dronên Ukraynayê xistin xwarê
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   11:40
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Şaredarê Moskovê Sergei Sobyanin da zanîn ku Rûsyayê îro (pêncşem) 613 dronên Ukraynayê ku Moskov kirine hedef, anîne xwarê. Rayedarên Ukraynayê jî got Rûsyayê êrişî bajarê Xarkîv ê Ukraynayê kiriye û ziyan gihandiye saziyên perwerdeyê yên bajêr.

Dezgehên çapemeniya Rûsyayê jî li gorî Wezareta Parastinê ya Rûsyayê got Rûsya li Deryaya Reş keştiyeke Ukraynanê ku destek dida artêşê, bombebaran kiriye.

Di aliyê siyasî de jî hîna ne diyar e ku dan û standinên Rûsya, Ukrayna û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) kengî dest pê bikin.

Şêwirmendê Siyaseta Derve yê Kremlînê Yuri Ushakov destpêkirina dan û standinên Rûsya û Ukraynayê bi pêşveçûnên li Rojhilata Navîn ve girê dan. Ushakov got Moskov ji bo dîroka civînê hîna pêşniyar nekirine. Serokê Ukraynayê Volodymyr Zelensky jî pêşniyar kiriye ku di navbera 6-10`ê Mijdarê de civîn li Ebû Zebî were lidarxistin.

Rayedarekî Rûsyayê destnîşan kir ku şerê li Rojhilata Navîn niha derfetê nade ku dan û standin di navbera Rûsya û Ukraynayê dest pê bike û şert û mercên siyasî û leşkerî ne guncaw in. Heman rayedar diyar kir ku wan nîqaş nekiriye ji Ewropayê jî tev lê dan û standinên Rûsya û Ukraynayê bibe û tenê dê nûnerên Rûsya, Ukraynayê û DYA`yê dan û standinê bikin.

(np)

Etîket:

Gotara berê

Zeydî û Şera li ser hinardekirina petrola Iraqê axivîn

Gotara pêşin

Li Tengava Hurmizê balafirek bêmirov hat xistin

Nûçeyên Têkildar

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 kursiyan

Bloka Netanyahu di hilbijartinên Îsraîlê de daket 53 ku...

28 cotmeh, 2026 - 20:54

Li Tibetê erd hejiya

Li Tibetê erd hejiya

22 cotmeh, 2026 - 22:33

Li Erebistana Siûdî êriş 2 kes mirin 8 kes jî birîndar bûn

Li Erebistana Siûdî êriş 2 kes mirin 8 kes jî birîndar bûn

22 cotmeh, 2026 - 11:09

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Spî ye

CENTCOM ji bo êrişa ser Îranê li benda fermana Koşka Sp...

25 cotmeh, 2026 - 10:37

Hevkariya ewlehiyê û têkoşîna li dijî tundrewiyê di medyaya Erebî de

Hevkariya ewlehiyê û têkoşîna li dijî tundrewiyê di med...

28 cotmeh, 2026 - 09:35

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lubnanê di rojeva medyayê de bû

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lu...

26 cotmeh, 2026 - 09:37