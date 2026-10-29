Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

Di êrişa drona Îsraîlê ya li ser erebeyekê li nêzî kampa Mexazî ya naverasta Xezayê de 2 kes hatin kuştin û hin jî birîndar bûn.

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
29 cotmeh, 2026   18:45
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî ajansa Almanyayê, di êrişa droneke Îsraîlê ya li ser erebeyekê li nêzî têketina kampa Mexazî ya Şerîda Xezayê de 2 kes hatin kuştin û hin jî birîndar bûn.

Ajansê da zanîn ku cenazeyên kuştiyan û birîndaran rakirina Nexweşxaneya Şehîdên El Eqsa û destnîşan kir ku ev êriş ligel berdewama binpêkirina agirbestê ya li Şerda Xezayê pêk tê.

Girêdayî mijarê, li deverên cuda yên Şerîda Xezayê Îsraîlê êrişî konên penaberan kir, bi dronekê êrişî avahiyekê kir.

(f)

Etîket:

Gotara berê

Rêxistinên Kongra Star ên du bajaran konferansên xwe li dar xistin

Gotara pêşin

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

Nûçeyên Têkildar

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

Qurbaniyên êrişa li ser dêra li Urdunê derket 9 kesan

24 cotmeh, 2026 - 18:30

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

Ji Yekitiya Ewropayê ji bo Misirê banga azadiya çapemeniyê

29 cotmeh, 2026 - 15:13

NY: Li Sûdanê di 3 hefteyan de zêdetirî 300 sivîl hatin kuştin

NY: Li Sûdanê di 3 hefteyan de zêdetirî 300 sivîl hatin...

24 cotmeh, 2026 - 17:05

Li Îranê zext û girtina welatiyan dewam dike

Li Îranê zext û girtina welatiyan dewam dike

27 cotmeh, 2026 - 16:10

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

Hûsiyan 3 êriş li dijî Erebistana Siûdî pêk anîn

25 cotmeh, 2026 - 23:00

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî didomin

Xwepêşandan li Fransayê bi beşdariya deh hezaran kesî d...

25 cotmeh, 2026 - 15:28