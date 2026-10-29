Li Ezazê cenazeyek hat dîtin

Li Ezazê cenazeyê kesekî 60 salî ku şopên guleyan li ser hebûn hate dîtin.

Li Ezazê cenazeyek hat dîtin
ROJANE
29 cotmeh, 2026   18:54
NAVENDA NÛÇEYAN
+

SOHR‘ê ragihand ku li bajarê Ezazê yê gundewarê Helebê cenazeyê kesekî 60 salî, hate dîtin.

Cenaze ku şopên guleyan li ser bûn, li ser rêya Meryemîn a rojavayê bajêr hat dîtin.

Der barê bûyerê de agahiyên zêdetir nehatin belavkirin.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Li Şerîda Xezayê 2 kes hatin kuştin

Gotara pêşin

Rewşenbîrên Girkê Legê: Naskirina zimanê kurdî mafekî esasî ye

Nûçeyên Têkildar

Li Humsê gorek komî hat dîtin

Li Humsê gorek komî hat dîtin

29 cotmeh, 2026 - 21:57

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

Kesekî ji malbata xwe 4 kes kuştin û piştre xwe jî kuşt

28 cotmeh, 2026 - 10:32

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz dike’

‘Taloqkirina nivîsandina destûrê saziyên dewletê lawaz ...

30 cotmeh, 2026 - 02:35

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

Hêzên Îsraîlê bendên kontrolê li Quneytîrayê danî

29 cotmeh, 2026 - 21:47

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

2 şervanên Lîwaya Qamişloyê hatin oxirkirin

29 cotmeh, 2026 - 19:11

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

Xwendekarên Kobanê: Divê zimanê kurdî bibe zimanekî fermî

28 cotmeh, 2026 - 07:00