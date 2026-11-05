Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin

Navenda Çalakiyên Bazirganiya Deryayî ya Brîtanyayê ragihand ku li beramberî peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin.

Li peravên Qeterê keştiyek petrolê hat hedefkirin
CÎHAN - ROJHILATA NAVÎN
5 mijdar, 2026   19:53
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Navenda Çalakiyên Bazirganiya Deryayî ya Brîtanyayê ragihand ku îro li beramberî peravên Qeterê keştiyek petrolê bi du guleyan hat hedefkirin. Agahiyên der barê encamên topbaranê û rewşa ekîba keştiyê de nehatin belavkirin. Heta niha tu aliyekî jî topbaran negirte ser xwe.

Navendê da zanîn ku êriş li bakurê bajarê Şemal ê Qeterê pêk hat, lê nasnameya keştiyê aşkera nekir.

Televîzyona fermî ya Îranê ragihand ku du keştiyên petrolê û qeyikeke Qeterê li tengava Hurmuzê li mayînan qelibîn û şewat derket. Lê agahiyên zêdetir nedan.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Tevgerên Îsraîlê di nava Sûriyeyê de didomin

Gotara pêşin

Bi RPG‘ê derdora avahiya ewlehiya rêyan a Idlibê kirin hedef

Nûçeyên Têkildar

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêveberiya Trump ve girêda

Medyaya Erebî bandorên şerê bi Îranê re bi siberoja rêv...

4 mijdar, 2026 - 09:56

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

Di êrişa Ukraynayê de 2 kes hatin kuştin

3 mijdar, 2026 - 23:41

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

‘Di 6 rojan de herî kêm 25 kes hatine darvekirin’

3 mijdar, 2026 - 13:38

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

Hilbijartinên DYA: Demokrat 237 kursî, Komarger 139 kursî

4 mijdar, 2026 - 23:24

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

Li Fransayê bi sed hezaran kes daketin qadan

5 mijdar, 2026 - 18:16

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

Hûsiyan êrişî balafirgehên Demam û Cazan ên Siûdiyê kir

2 mijdar, 2026 - 20:44